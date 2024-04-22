走塑｜謝展寰引述食肆稱顧客對紙匙羹反應良好　有餐廳六成外賣客毋須餐具

本港即棄塑膠餐具及其他塑膠產品管制措施即日起實施，環境及生態局局長謝展寰先後到訪4間食肆和兩間零售店，了解首日運作情況。當局引述一間中式食肆的負責人稱，在轉用替代餐具前已經與員工試用，現時選用較深的紙匙羹方便飲湯，形容顧客反應良好。

環境局晚上在社交網站發文稱，謝展寰到訪的一間葡式餐廳外賣已全面轉用替代品餐具，負責人稱替代品有很多選擇，餐廳亦是選用了較深的紙匙羹，使用上沒有問題，也沒有顧客投訴質量不佳，紙漿飲管則購買平口和尖咀兩款以作比較，暫時覺得兩款皆可。

當局稱，該中式食肆和葡式餐廳均無意把即棄餐具成本轉嫁顧客，而謝展寰另外兩間到訪的食肆，亦會在用完約兩至三星期存貨量的膠匙羹、攪拌棒後，全面外賣「走塑」。謝展寰亦到訪一間個人護理產品連鎖店和一間藥房，護理品店和藥房早前已分別改為出售紙軸棉花棒和木、紙軸棉花棒。

環境局相信很快建立「走塑」文化

環境局表示，對不少店鋪和市民來說非塑膠替代產品是新事物，建議店舖可把握6個月適應期試用不同替代品，按店鋪經營的食物選擇最合適的產品，而市民亦可能需要一些時間來習慣使用這些替代品或自備餐具。當局指，「走塑」才剛開始便已有餐廳表示六至七成顧客毋須外賣餐具，相信本港很快會建立「走塑」文化。