熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 潮濕 MIRROR演唱會2024 流感 朗然 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-04 11:34:13

走塑｜謝展寰：膠柄牙線棒牙縫刷仍可發售 非禁棉花棒

分享：
自4月22日起食肆不再允許向顧客提供部分塑膠餐具。

自4月22日起食肆不再允許向顧客提供部分塑膠餐具。

「即棄膠餐具和其他塑膠產品管制」將於4月22日實施，屆時發泡膠產品、膠刀叉及雨傘袋等將不再提供。環境局長謝展寰今日(4日)發表網誌，澄清坊間流言。他表示，市面上售賣的棉花棒很多早已經是紙、木或竹軸的，計劃禁售的只是膠軸棉花棒，而非禁售棉花棒。此外，膠柄牙線棒和牙縫刷仍然可以如常發售。

計劃首6個月為適應期 集中宣傳教育

計劃實施後，屆時餐廳將禁止向顧客提供發泡膠餐具、膠飲管及膠刀叉等。謝展寰表示，針對這類受管制的塑膠外賣餐具，留意到現時非塑膠(如紙、軟木等)飲管、攪拌棒、叉刀匙及碟的價錢與一般塑膠餐具已相差不遠。例如，膠叉平均約每件0.2元，而木叉平均約每件0.25元，而非塑膠攪拌棒的價錢則與塑膠攪拌棒相若。香港有不少餐廳很早已轉用非塑膠餐具，並非法例要求才作出改變。

他續指，計劃實施後的首6個月定為適應期，期間環保署同事會集中於宣傳教育，探訪相關業務地點的運作情況，並提供建議和資訊，協助企業符合新法例下的規定。在六個月過後，仍然會以教育先行及風險為本的執法模式，針對屢勸不改的「違法黑點」採取執法行動。環保署亦會設立熱線，解答市民和業界的查詢、投訴及舉報。

走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖）

謝展寰表示，針對坊間一般對管制計劃的誤解和擔憂，政府會製作簡單資訊和懶人包，並透過添馬台、政府新聞網和大嘥鬼Facebook專頁，盡早釋除市民疑慮。此外，一系列的宣傳工作亦已陸續啟動，透過不同渠道(包括電視、電台、公共交通工具車站及車身、地鋪餐廳店面及大廈大堂及外牆電視屏幕、新聞及生活應用程式及網站等)發放宣傳片、宣傳聲帶、行業宣傳短片及宣傳海報/廣告等，藉此提高市民對管制計劃的認識和了解。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受