走塑｜謝展寰：膠柄牙線棒牙縫刷仍可發售 非禁棉花棒

「即棄膠餐具和其他塑膠產品管制」將於4月22日實施，屆時發泡膠產品、膠刀叉及雨傘袋等將不再提供。環境局長謝展寰今日(4日)發表網誌，澄清坊間流言。他表示，市面上售賣的棉花棒很多早已經是紙、木或竹軸的，計劃禁售的只是膠軸棉花棒，而非禁售棉花棒。此外，膠柄牙線棒和牙縫刷仍然可以如常發售。

計劃首6個月為適應期 集中宣傳教育

計劃實施後，屆時餐廳將禁止向顧客提供發泡膠餐具、膠飲管及膠刀叉等。謝展寰表示，針對這類受管制的塑膠外賣餐具，留意到現時非塑膠(如紙、軟木等)飲管、攪拌棒、叉刀匙及碟的價錢與一般塑膠餐具已相差不遠。例如，膠叉平均約每件0.2元，而木叉平均約每件0.25元，而非塑膠攪拌棒的價錢則與塑膠攪拌棒相若。香港有不少餐廳很早已轉用非塑膠餐具，並非法例要求才作出改變。

他續指，計劃實施後的首6個月定為適應期，期間環保署同事會集中於宣傳教育，探訪相關業務地點的運作情況，並提供建議和資訊，協助企業符合新法例下的規定。在六個月過後，仍然會以教育先行及風險為本的執法模式，針對屢勸不改的「違法黑點」採取執法行動。環保署亦會設立熱線，解答市民和業界的查詢、投訴及舉報。