走塑｜謝展寰：食物容器膠蓋替代品欠理想　視乎試驗成效落實下階段

首階段管制即棄塑膠法例實施一年，環境及生態局局長謝展寰說，現時連鎖式食肆已經有八、九成客人購買外賣時表示不需要餐具，保守估計每年可減少6千萬套餐具，認為「走塑」計劃成功。
謝展寰出席電台節目表示，大部分商戶都有遵從「走塑」法例，有21間食肆巡查後被罰款，當局會繼續巡查和執法。至於第二階段管制將涵蓋食物湯品容器及膠蓋等，謝展寰說目前這類即棄餐具的替代品效果不太理想，當局預計今年中，會與大型食肆進行試驗，認為直至找到好的替代品才全面強制推行，會比較合適，至於實際何時實施要視乎試驗成效。被問到如果成效不佳，會否不推行第二階段「走塑」，謝展寰相信不會不推行，有信心最終可以找到好的替代品。
差不多達到垃圾徵費效果
他表示，雖然政府去年暫緩垃圾徵費計劃，但這一年來社會對垃圾徵費的認知和參與度都增加很多，現時本港垃圾量較2021年減少7.5%，差不多達到垃圾徵費的減廢效果。被問是否仍有需要推行垃圾徵費，謝展寰說，今年中會向立法會環境事務委員會提交檢視報告，強調政府推動減廢回收的力度沒有減低。 謝展寰又提到，綠在區區的「綠綠賞」應用程式目前已有超過100萬用戶，為進一步推動垃圾回收，將會逐步停止禮物機運作，改為電子券，積分可以用作乘搭港鐵、超市、快餐店等消費。
另外，政府計劃將新發展區的部分區域供冷系統，開放給私營機構參與。謝展寰說目前市場反應熱烈，不少公司表示有興趣，當局會研究推出鼓勵政策，例如稅務優惠等。
原文刊登於 香港電台