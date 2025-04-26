走塑｜謝展寰：食物容器膠蓋替代品欠理想　視乎試驗成效落實下階段

首階段管制即棄塑膠法例實施一年，環境及生態局局長謝展寰說，現時連鎖式食肆已經有八、九成客人購買外賣時表示不需要餐具，保守估計每年可減少6千萬套餐具，認為「走塑」計劃成功。

謝展寰出席電台節目表示，大部分商戶都有遵從「走塑」法例，有21間食肆巡查後被罰款，當局會繼續巡查和執法。至於第二階段管制將涵蓋食物湯品容器及膠蓋等，謝展寰說目前這類即棄餐具的替代品效果不太理想，當局預計今年中，會與大型食肆進行試驗，認為直至找到好的替代品才全面強制推行，會比較合適，至於實際何時實施要視乎試驗成效。被問到如果成效不佳，會否不推行第二階段「走塑」，謝展寰相信不會不推行，有信心最終可以找到好的替代品。