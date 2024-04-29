走塑｜餐具設計師︰適應自備餐具等同自備環保袋

自備餐具在香港未盛行，設計可摺疊餐具的Uphold Living聯合始創人及首席設計師唐宇行認為，在家中或辦公室用膳的即棄餐具需求並非必要，料將消失，戶外用膳的餐具需求則會被自備餐具和其他替代餐具取代，並相信市民將適應自備餐具，有如市民已適應自備環保購物袋。
唐宇行認為，城市人最注重自備餐具的體積和重量，若餐具太大或太重，不便攜帶，「女士擺手袋都未必方便，男士返工去食lunch都唔會帶個大袋出去」，而且外觀上亦會有要求，故推出薄如卡片盒的「隨行餐具」，助城市人輕鬆地建立自備餐具習慣。他指，公司3月時增加零售點，銷量亦由去年底每個零售點的每日售出1至2套，增至每日4至5套，增幅以倍數計。
設計師料不必要即棄餐具即消失
他認為，政府一方面宣傳不足，但消費者亦未有及早準備，提前了解替代方案，相信若市面上自備餐具的需求增加，供應亦會較多。展望未來，唐宇行認為，現時不少即棄餐具的使用都非必要，舉例部分人即使在家中或辦公室用膳，仍會貪圖方便使用即棄餐具，有關即棄餐具的使用料將消失，餘下的需求將由替代餐具和自備餐具取代。
不過，他相信，市民長遠有能力適應自備餐具，因過去政府實施塑膠袋徵費，市民亦轉變習慣自備環保購物袋。