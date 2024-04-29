走塑｜餐具設計師︰適應自備餐具等同自備環保袋

自備餐具在香港未盛行，設計可摺疊餐具的Uphold Living聯合始創人及首席設計師唐宇行認為，在家中或辦公室用膳的即棄餐具需求並非必要，料將消失，戶外用膳的餐具需求則會被自備餐具和其他替代餐具取代，並相信市民將適應自備餐具，有如市民已適應自備環保購物袋。

唐宇行認為，城市人最注重自備餐具的體積和重量，若餐具太大或太重，不便攜帶，「女士擺手袋都未必方便，男士返工去食lunch都唔會帶個大袋出去」，而且外觀上亦會有要求，故推出薄如卡片盒的「隨行餐具」，助城市人輕鬆地建立自備餐具習慣。他指，公司3月時增加零售點，銷量亦由去年底每個零售點的每日售出1至2套，增至每日4至5套，增幅以倍數計。