走塑｜黃淑嫻：紙製或軟木餐具成本比塑膠平均多1毫或更低

疫情下市民多吃外賣，即棄餐具用量大增。政府日前指，計劃提早禁止食肆提供即棄塑膠餐具的措施，首階段管制明年第四季實施。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，本港塑膠廢物佔整體都市廢物兩成，形容問題刻不容緩，認為要採取更進取的措施解決，當局會在明年年初向立法會提交草案，又指，若以每件計，紙製或軟木造餐具成本比棄塑膠餐具平均多1毫或更低，但承認第二階段的代替品普及程度較低。

第二階段的 替代品只有8個供應商

議員林莜魯在立法會環境事務委員會上關注，即棄塑膠餐具替代品的價格幅度及供應情況等。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，就首階段管制，當局有跟供應商聯繫，若以每件計，紙製或軟木造餐具成本比棄塑膠餐具平均多1毫或更低。但她承認，如果涉及第二階段管制商品如杯蓋等，替代品供應仍未成熟。環境保護署副署長胡偉補充指，當局找到的50個本港或內地供應商中，有48個可供應受首階段管制商品的替代品；但涉及第二階段商品，只有8個供應商可提供替品。



另外，工聯會郭偉强提出，清潔工所用的即棄膠手套能否豁免。黃淑嫻回應，非醫療手套屬第二階段管制商品，有待留意有關替代品的供應，若基於公眾健康及衛生理由，相信應可豁免，有待諮詢律政司意見。