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2024-01-24 18:04:55

走塑｜4月22日首階段實施　禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具

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走塑｜4月22日首階段實施　禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具

走塑｜4月22日首階段實施　禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具

垃圾徵費延至8月1日實施，但在4月22日起將如期實施首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品，包括禁止食肆提供或銷售9類即棄塑膠餐具。另外，亦禁止銷售及供應棉花棒、膠牙籤、雨傘袋等即棄塑膠產品。如違反有關規定，定額罰款2千元，最高可罰款10萬元。

屆時食肆禁止提供或銷售9類即棄塑膠餐具，包括發泡膠餐具、飲管、攪拌棒、進食用具(刀、叉、匙)、碟、杯（堂食）、杯蓋（堂食）、食物容器（堂食）、食物容器蓋（堂食）。

走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖） 走塑｜4月22日首階段實施，禁止食肆提供或銷售9類即棄膠餐具（am730製圖）

禁止銷售及免費派發部分即棄膠產品

另外，亦禁止銷售及免費派發即棄塑膠產品，包括棉花棒、充氣打氣棒、氣球棒、螢光棒、雨傘袋、派對帽、膠牙籤。禁止免費供應的有酒店和賓館洗漱梳妝用品(包括膠柄牙刷、塑膠包裝牙膏、浴帽、剃刀、指甲銼、梳、載於即棄塑膠容器的洗髮液、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液）、即棄膠樽水、宣傳用塑膠包裝紙巾、非醫療用透明即棄膠手套等。

至於暫定2025年起實施的第2階段管制措施，包括禁止提供膠杯及蓋（堂食及外賣）；食物容器及蓋（堂食及外賣）；多環膠圈套；枱布；非醫療透明手套；牙線棒；耳塞。

豁免範圍方面，包括紙包飲品飲管、杯麵和雪糕杯內附叉匙等預先包裝的食品及飲品；醫院病房、懲教設施等特定處所，因醫療或保安需要而使用即棄膠餐具；科學研究、實驗或法證科學化驗。

垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖） 垃圾徵費｜違規垃圾及罰款（am730製圖）
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