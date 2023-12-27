走私活龜活蜥蜴到港 27歲旅客被判監禁30個月

圖示被檢獲的瀕危活龜和活蜥蜴。

一名男子因走私屬瀕危物種的18隻活龜和3隻活蜥蜴到香港，違反《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）及《防止殘酷對待動物條例》（第169章），今日(27日)被法庭裁定罪名成立，被判監禁30個月。

海關人員今年5月於香港國際機場截查一名從泰國曼谷抵港的27歲男旅客，經搜查發現共18隻瀕危活龜(包括12隻緬甸星龜、1隻輻紋陸龜和5隻齒緣攝龜)和3隻瀕危活蜥蜴(黑樹巨蜥)纏於其大腿外側，遂拘捕該男子。

該男子涉嫌非法進口《保護瀕危動植物物種條例》附錄I及附錄II列明物種（緬甸星龜及輻紋陸龜為附錄I列明物種，而齒緣攝龜及黑樹巨蜥為附錄II列明物種），以及殘酷對待動物，被控違反《保護瀕危動植物物種條例》和《防止殘酷對待動物條例》。他日前認罪，今日在區域法院被裁定罪名成立。就《保護瀕危動植物物種條例》及《防止殘酷對待動物條例》的罪行，法院分別以36個月及12個月為量刑起點。被告因認罪而獲扣減三分之一刑期，部分刑期分期執行，被告被判監禁30個月。