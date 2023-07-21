赴土耳其救災特區救援隊 4醫護照顧團隊身心 成員發燒幸無染病

大地突然怒哮，地震後城市、村落頓時變成廢墟，傷亡枕藉，衛生環境難以估計，而救援人員面對大批死傷者的情緒亦難免有起伏。今年2月特區政府派出救援隊到土耳其協助救災，隨隊成員包括4名是衛生署醫護人員，為團隊提供心理及生理支援。參與行動的醫護人員坦言，隊員都是經過專業訓練，但救災時難免會遇上生死一線震撼的場面，須適時為隊員釋放壓力；另一名成員則透露，救援期間有隊員發燒，擔心感染傳染病，當中要制定應變方案，幸該成員翌日退燒，有驚無險。59人特區救援隊早前獲特首李家超頒獎表揚，成為首屆「行政長官表揚榜」得獎者。

土耳其年初發生大地震，特區政府2月派出59人救援隊遠赴當地協助搜救。隊員在連日行動成功從瓦礫堆中救出4名倖存者，及挖掘出6具遇難者遺體。隊員包括4名衛生署醫護人員，成員之一衛生署顧問醫生(家庭醫學)范婉雯憶述，搜救人員要在瓦礫中走過時，心情很沉重，「因為知道當中有受困嘅人士，好希望可以搵到佢哋、救得返佢哋。」而當日知道救出生還者後，她及隊員亦激動落淚。

地震發生後，可能有餘震，建築物亦潛在倒塌危險，搜救人員要分秒必爭拯救瓦礫下災民，亦要顧及自身安全及健康。范婉雯指，雖隊員都經過專業訓練，但在救災時不免會遇上生死一線或難堪場面，醫護人員需要確保隊員在任務前、後的心理狀況都維持良好狀態，並鼓勵他們將壓力說出來。

除心理狀況，團隊亦要面對實際衛生問題，隊員衛生署護士長郭展峯指，在當地亦要留意災區衛生問題，容易出現傳染病，感染控制及消毒工作十分重要，故隊員每次完成任務回到營地後，需先到消洗區徹底消毒。他透露，隊員曾發燒，團隊均擔心傳染病爆發的風險，幸該名隊員翌日退燒。他亦慶幸整個行動，團隊無嚴重受傷個案，所帶去的急救裝備處於備用狀態。

難忘10日無涼沖只能用濕紙巾抹身

解決衛生問題外，團隊需面對語言不通、水資源不足及天氣寒冷等挑戰。衛生署護士長魏永森指，因水資源不足，隊員最長曾10日無洗澡，只能用濕紙巾作基本清潔，是一個較難忘經驗。郭展峯指，面對大自然的災害，個人的力量很小，有時會顯得無力，但透過團隊合作可以做到不可能的任務。