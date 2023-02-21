赴土耳其救災 救4人挖6遺體 特區救援隊︰經驗寶貴助應付未來挑戰

由59人組成的特區政府救援隊，上周五(17日)返港，消防處總結連日行動，指成功救出4名倖存者，挖掘出6具遇難者遺體。帶隊的指揮官于文陽指，救援隊雖面對很多不同挑戰，例如當地道路網絡受損，通訊不穩定，整隊人一度在搜救期間失聯，隊員亦要抵禦嚴寒天氣、解決言語不通等問題，但亦從中吸取寶貴經驗，期望透過今次寶貴經驗，改善裝備，應付未來挑戰。 圖：消防處提供
于文陽表示，今次是特區團隊首次赴海外執行任務，亦是首次與國家隊合作進行搜救。他指國家隊是獲國際認可的註冊重型救援隊，有豐富救援經驗，單是如住宿和煮食方面的經驗亦值得借鑒，例如特區團隊在地墊上睡覺，嚴重受地面的寒氣影響，國家隊則會在現場即時燒焊搭建「碌架床」；特區團隊連續一星期，可用「戰術包」作為熱食，但國家隊則懂在附近採購食物，甚至「炆牛腩、食雞髀、包餃子」。他強調國家隊是學習及模仿對象，雙方並無競爭關係。
救援隊於11日傳來喜訊，在一個住宅區救出2男1女生還者，由於環境惡劣只能在6米深的瓦礫下，開闢一條僅能1人通過的救援通道。進入通道救人的署理消防隊目梁志宏表示，救人後並無特別情緒起伏，只專注於救援工作，直到回到營地與眾人分享經歷後，才感到鼓舞和振奮，亦十分感恩能運用訓練時學習到的知識救人。
父親跪求救子女 經歷令人傷感
于文陽則補充，成功救出3人後，有一名男災民見狀即時走到救援隊前跪下，懇請救出埋於瓦礫下的孩子，更指他聽到孩子的叫聲。但救援隊使用生命探測器等多種方法偵測，均無發現廢墟內有生命跡象，「5分鐘前救3個人，這刻要告訴一個父親，你的小朋友已經沒希望，那刻很傷感」。他又指，救援期間，不時有當地人為團隊送上熱茶和麵包，亦有人自願隨團充當翻譯員，這均令他們大為感動。
另外，有意見質疑特區救援隊或因舉行升旗儀式而延誤救援工作，于文陽說救援隊抵埗後已即時向國際救援組織報到，升旗時未有任務委派給他們，並沒有因此延誤救援工作。他強調「我們絕對不是「做騷」，也不是想做英雄，只不過是盡本分。」
除了一眾熱救援人員，不少市民都十分關心兩隻隨行搜救犬Umi和Twix的情況。消防員陳柱匡(Umi領犬員)表示，兩隻搜索犬已完成抽血檢查，非常健康，正進行隔離。他又表示，災區環境惡劣，布滿鋼筋和碎片，為了避免搜救犬受傷，他們都會先進行現場情況評估，再交由搜救犬協助搜索生還者；由於牠們身形及動作靈敏，可以到窄小的空間搜索，協助收窄搜索範圍，其後再通過其他儀器準確找出被埋傷者的位置。
特區救援隊中49人來自消防處坍塌搜救專隊人員，其他成員來自保安局、入境處和衛生署。救援隊6日行動共出動19次、涉269人次；搜索了約40幢建築物，超過2.8萬平方米範圍。