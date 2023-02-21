赴土耳其救災 救4人挖6遺體 特區救援隊︰經驗寶貴助應付未來挑戰

由59人組成的特區政府救援隊，上周五(17日)返港，消防處總結連日行動，指成功救出4名倖存者，挖掘出6具遇難者遺體。帶隊的指揮官于文陽指，救援隊雖面對很多不同挑戰，例如當地道路網絡受損，通訊不穩定，整隊人一度在搜救期間失聯，隊員亦要抵禦嚴寒天氣、解決言語不通等問題，但亦從中吸取寶貴經驗，期望透過今次寶貴經驗，改善裝備，應付未來挑戰。 圖：消防處提供

于文陽表示，今次是特區團隊首次赴海外執行任務，亦是首次與國家隊合作進行搜救。他指國家隊是獲國際認可的註冊重型救援隊，有豐富救援經驗，單是如住宿和煮食方面的經驗亦值得借鑒，例如特區團隊在地墊上睡覺，嚴重受地面的寒氣影響，國家隊則會在現場即時燒焊搭建「碌架床」；特區團隊連續一星期，可用「戰術包」作為熱食，但國家隊則懂在附近採購食物，甚至「炆牛腩、食雞髀、包餃子」。他強調國家隊是學習及模仿對象，雙方並無競爭關係。

救援隊於11日傳來喜訊，在一個住宅區救出2男1女生還者，由於環境惡劣只能在6米深的瓦礫下，開闢一條僅能1人通過的救援通道。進入通道救人的署理消防隊目梁志宏表示，救人後並無特別情緒起伏，只專注於救援工作，直到回到營地與眾人分享經歷後，才感到鼓舞和振奮，亦十分感恩能運用訓練時學習到的知識救人。

