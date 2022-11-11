赴港參加網球賽無「藍碼」職員拒放行 男子入稟高院索償近23億元

一名報稱持有疫苗接種紀錄的男子，今年11月由亞美尼亞到港，參加11月初舉行的網球錦標賽，但比賽當日被職員指沒出示具「藍碼」的安心出行而拒絕放行，最終被拒出賽。該名男子今日（11日）入稟高等法院，向賽事主辦單位及人員，合共索償近23億港元。

原告人為Ruibin Xu，5名被告依次為香港鄉村俱樂部、香港元老網球總會，香港鄉村俱樂部主席 Peter N. Roberts、副主席 Dr. C. Louis Shih，以及 Frederick Wong。

因無「藍碼」安心出行 職員拒放行

入稟狀指，原告 Ruibin Xu 報名參加「國際網球總會」協辦的「2022 鄉村俱樂部壯年網球錦標賽（香港）」（Grade MT200），其後由亞美尼亞遠赴香港參賽。入稟狀續指，原告將疫苗接種紀錄存放在手機內，比賽當日即2022年11月5日向職員展示，但被兩名職員要求他出示具「藍碼」的「安心出行」方可入場，最終被拒出賽。

原告稱，他進入高等法院也毋須出示「藍碼」「安心出行」，故分別向香港元老網球總會及香港鄉村俱樂部索償各10億元，另向 3人即 Peter N. Roberts、Dr. C. Louis Shih 及 Frederick Wong，分別索償9,000萬元9,500萬元及9,000萬元，總索償額為22.75億港元。