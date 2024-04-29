赴港澳人才簽注擴至京滬 商務簽注停留延長 孫玉菡：助港作「人才高地」角色

中央再推有利港澳加強人才及商貿往來措施！其中，國家移民管理局宣布由5月6日起將赴港澳人才簽注擴大至北京、上海。有立法會議員認為，放寬有助吸引京滬大學前來交流，估計申請數字將會倍數增長。另外，赴港澳商務簽注停留期限亦倍增至14天，並適用「全國通辦」。勞工及福利局長孫玉菡認為，措施能吸引人才在港流動，有助帶動香港作為「人才高地」的角色。 5月6日起

- 人才簽注 - 計劃擴展至北京和上海

- 商務簽注 - 在港澳停留時間延長至14日；實行「智能速辦」及「全國通辦」

自去年2月相關人才簽注計劃實施至本月中，已有超過18,000人次持人才簽注以訪客身份來港，現時人才簽注只適用於粵港澳大灣區城市，但在下月6日起將擴展至北京和上海。在北京、上海工作的傑出人才、科研人才、文教人才、衛健人才、法律人才及管理人才等6類人才，可憑有關證明，單獨或同時申請辦理有效期1至5年不等的有效期，期內可多次前往港澳，每次停留不超過30日。國家移民管理局公民出入境管理司副司長王凌稱：「新政策將為內地與港澳科技創新注入新活力、新動能，有力地支持香港國際創新科技中心建設、澳門科技創新發展。」

議員促研擴展適用範圍 立法會議員(選舉委員會)尚海龍估計放寬後，學術人才交流會佔較多，因北京和上海擁有北大、清華、上海大學、交通大學等優秀高等院校；且「科研項目未必一下子可以做完」，所以人才要多次往返北京、上海和香港之間；相信學術交往和其他五類的商務交往會變多。同為選委會界別的洪雯亦認同京滬與本港交流十分頻密，非常有必要擴展。她又認為適用範圍可進一步擴展至武漢、成都等地，而人才類別亦不只局限於科研、法律及管理範疇。

商務簽注全國通辦 至於商務簽注，持有港澳商務簽注的內地居民，在香港和澳門的停留時間，將由現時7日延長至14日，內地當局料新政策將惠及全國一億多個個體工商戶，以及已經登記申辦商務簽注的3萬多家企業機構的商務人員。另外，商務簽注實行「智能速辦」、「全國通辦」；內地居民可以在全國任何一個公安機關出入境管理窗口申請商務簽注，而北京等20個城市亦會試行網上辦理。 勞工及福利局長孫玉菡昨出席活動後表示，政府非常歡迎和感謝國家延長持商務簽注赴港人士在港逗留的期限，以及擴展人才簽注的適用範圍至北京和上海；而人才簽注擴展至京滬，有助兩地人才交往；對香港做好人才高地的工作及角色幫助大，加強本港作為國際人才樞紐和大灣區人才門戶的獨特角色。