起底刑事化｜稱條例有域外法權　私隱專員：倘通訊平台拒移除訊息或封鎖

起底刑事化生效一周年，有報章今日(10日)刊登個人資料私隱專員鍾麗玲的專訪，她指觀察到因政見分歧而起底的訊息已大幅減少，又說修訂私隱條例有域外法權，即使相關平台在海外經營，只要不遵從專員發出的停止披露通知亦屬刑事罪行。被問到會否研究禁通訊平台Telegram，鍾麗玲稱有考慮禁用起底情況嚴重的通訊平台，惟強調採取行動需視乎情況，若平台只有零星起底訊息，未必需要使用「最果斷的手段」封鎖整個頻道。

九成「起底」訊息已被移除

鍾麗玲接受《星島日報》訪問時指，被指「起底」刑事化的《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例》自去年10月8日生效以來，截至上月底，公署展開91宗刑事調查，7宗拘捕行動，當中落案起訴2名被捕人，並累計向23個網上平台，發出1,252份通知，要求移除1.34萬個「起底」訊息，當中九成已被移除，亦有專門「起底」的頻道被封鎖。她說大部分的平台都相當合作，餘下一成未移除的訊息大多來自不太運作或很舊的平台，公署會繼續發信要求移除餘下的訊息，又提到部分已移除的「起底」訊息，會被人複製再披露，因此公署調查時要每個平台逐一搜證，需要一定時間。

她續指，修訂條例有域外法權，就算相關通訊平台的總部不在本港，只要不遵從亦屬刑事罪行，不過她承認海外執法有一定困難，惟大部分平台都很合作移除起底訊息。

鍾麗玲：採取行動需視乎情況

對於Telegram涉及龐大的起底訊息，鍾麗玲在訪問中指，有考慮禁用起底情況嚴重的通訊平台，但不會針對個別個案回應，惟會視乎個案情況，「所有執法行動都會考慮」，強調若平台只有零星起底訊息，未必需要封鎖整個頻道，但「最壞的情況」是相關平台不合作，當公署認為其他執法措施都無法移除大量的起底訊息，最後或「採取果斷行動」，考慮封鎖有關平台或頻道。

她表示，相關技術絕對可行，惟採取行動需視乎情況，因為通訊平台尚有很多其他頻道，並有其他非用作起底功用的頻道，故需考慮合理性和相對性。她補充，目前尚未到如此嚴重的情況，重申因政見問題而起底的情況已大大改善。