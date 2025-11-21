趁雙11混冒牌貨入正貨出口 海關破29宗案檢值6500萬元名牌袋波鞋等

有不法分子利用雙11促銷氣氛，將大量冒牌物品混入電商正貨之中散貨。 海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任廖偉傑透露，海關一直留意最新跨境冒牌物品活動的趨勢，近年網上購物日漸普及，而雙11購物節已經成為全球最大綫上購物盛事之一，其間交易量巨大，物流高峰亦隨之而來。部分不法份子企圖利用網絡交易的隱閉性及物流的複雜性，在巨大的物流量掩護底下，將冒牌物品混入一些正貨的電商物品之中，混水摸魚出入境本港。

關透過情報分析及風險管理，亦與負責處理跨境電商物流的大型平台加強合作，在大型物流中心加強巡查及檢驗。另一方面，海關亦於各區負責處理跨境電商貨物的物流中心，重點檢查高風險轉口貨物。 海關於上月20日至本月14日期間，採取代號「雙節棍」打擊跨境轉運冒牌物品特別行動，在為期大約3周的特別行動之中，海關得到物流業界的充份支持及合作，在多個物流中心偵破29宗涉及轉運冒牌物品案件，檢獲12萬件懷疑冒牌物品，總值約6,500萬元。經初步調查後，有關物品全部轉運往海外，目的地分別為美洲、歐洲及中東地區。

綜合今次行動，海關留意到檢獲的物品及不法分子作案趨勢，有以下數個特點。 首先冒牌物品種類繁多，包括服飾、鞋履、電子產品及奢侈品等。此現象並非偶然，背後反映雙11期間獨特的市場生態及不法分子的營運策略。部分消費者在雙11的促銷氣氛下，希望以低於正貨的價錢，購入一些有品牌標籤的商品，此需求亦為各種冒牌貨提供廣闊的市場。另一方面，雙11參與者涵蓋各年齡層面及不同收入水平者，例如年輕人追求潮流服飾及新型電子產品。 第二，行動中檢獲大批電子產品及配件，當中不乏一些新型的電子產品配件，可見不法分子亦跟上潮流，希望於雙11期間推出新型號的冒牌物品以作招徠。而相對於大型的家電，此類小型物品例如無綫電耳機，因為體積小巧，方便隱蔽及運輸，而且貨值相對較高。