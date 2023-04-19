趁40歲女侍應不適強姦 61歲食客罪成判囚5年半

六旬男食客認識40歲食肆女侍應後經常「攬攬錫錫」，女侍應在工作期間疑吸入二手大麻而感到不適及暈眩，男食客藉詞送她回家後強姦。陪審團早前裁定男食客強姦罪成，黃佩琪特委法官判處他入獄5年半。
61歲被告江偉民被控於2020年4月15日強姦40歲X。
X事後患上創傷後壓力症候群
黃佩琪特委法官判刑時指，案發當日被告見X不適而送她回家，被告推倒X在床上強行脫去衣物，X當時掙扎並嘗試推開被告，表明她十分暈眩，希望被告離開其家，但被告不顧X意願繼續上下其手，在X不同意下進行性交及在X體內射精。X事後患上創傷後壓力症候群，偶有入侵性記憶，每日出入住所不斷提醒她是次強姦事件。
黃官接納被告沒有預謀
黃官認為被告沒有預謀，沒有周詳計畫，沒有預計刑食肆內會有大麻味道，而是看到X不適才趁機送她回家後進行強姦，被告強姦時以手掩X口，沒有使用安全套，令X有患上性病或懷孕的風險，但X沒有嚴重傷勢，沒有證據指被告施以過量武力，認為被告重犯機會不大，考慮被告不認罪受審後被裁定罪成，判囚5年半。
辯方求情不涉及暴力
辯方求情時指，被告是一時之間控制不了自己才犯下本案，承認沒有使用安全套及在女事主家中犯案，均屬加刑因素，但認為本案不涉及暴力，沒有以非法手段進入女事主住所，亦沒有重複強姦，只屬中度嚴重的強姦案，並非最嚴重的強姦案，希望法庭以監禁5至6年作為量刑起點。被告的兒子形容被告是好爸爸，不相信被告干犯本案，被告的妻子雖已原諒被告，但正在申請與被告離婚。