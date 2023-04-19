趁40歲女侍應不適強姦 61歲食客罪成判囚5年半

六旬男食客認識40歲食肆女侍應後經常「攬攬錫錫」，女侍應在工作期間疑吸入二手大麻而感到不適及暈眩，男食客藉詞送她回家後強姦。陪審團早前裁定男食客強姦罪成，黃佩琪特委法官判處他入獄5年半。

61歲被告江偉民被控於2020年4月15日強姦40歲X。

X 事後患上創傷後壓力症候群

黃佩琪特委法官判刑時指，案發當日被告見X不適而送她回家，被告推倒X在床上強行脫去衣物，X當時掙扎並嘗試推開被告，表明她十分暈眩，希望被告離開其家，但被告不顧X意願繼續上下其手，在X不同意下進行性交及在X體內射精。X事後患上創傷後壓力症候群，偶有入侵性記憶，每日出入住所不斷提醒她是次強姦事件。