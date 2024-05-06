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2024-05-06 17:49:12

超平裝修費2萬元起招客　入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工

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超平裝修費2萬元起招客，入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工。(林靄怡攝)

超平裝修費2萬元起招客，入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工。(林靄怡攝)

入境處最近留意到有內地裝修公司，透過不同社交平台及媒體，向剛入伙新屋苑住戶，推銷相當廉價的裝修費用作招徠，12人單位報稱23萬元便可提供一站式裝修服務，而45人住宅單位，則約12萬元便可提供全屋裝修服務，包括前期室內設計建議、中期裝修工程、後期安裝傢俬服務，懷疑有人聘請非法勞工以減低成本促成生意。

入境處共拘捕6人

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑講述案情指，入境處於今日（6日）採取行動，掩至大埔富蝶邨，在4個單位內拘捕5名非法勞工，以及1名聘用非法勞工的本地男僱主。

超平裝修費2萬元起招客，入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工。(林靄怡攝) 超平裝修費2萬元起招客，入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工。(林靄怡攝) 超平裝修費2萬元起招客，入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工。(林靄怡攝) 超平裝修費2萬元起招客，入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工。(林靄怡攝) 超平裝修費2萬元起招客，入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工。(林靄怡攝) 超平裝修費2萬元起招客，入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工。(林靄怡攝)

5名非法勞工日薪200350

5名非法勞工為內地男子，年齡3447歲，以旅客身份入境，在富蝶邨紫蝶樓及蜆蝶樓4個裝修單位內進行不同種類的裝修工作，包括度尺、安裝傢具以及油漆工作，手勢純熟，富有一定經驗。他們一般在入紙申請裝修3個月期限內便完成裝修工程，日薪由200元至350元不等，以現金出糧；而聘用他們的僱主為一名51歲的本地男子，其所屬裝修工程公司，以及經營模式，入境處會積極跟進有關調查工作，不排除稍後有更多人被捕。

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巫泉傑指，根據調查所得，涉案裝修公司在社交平台聲稱提供的裝修價格相當便宜，以12人單位計算，報稱23萬元便可提供一站式裝修服務，而45人住宅單位，則約12萬元便可提供全屋裝修服務。

最高可被判囚兩年

根據法例，任何旅客未獲入境處處長批准，均不得在港從事有薪或無薪的僱傭工作或參與任何業務，違例者一經定罪，最高可判罰5萬元及監禁年。

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