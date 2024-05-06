超平裝修費2萬元起招客　入境處大埔富蝶邨拘5名內地黑工

入境處最近留意到有內地裝修公司，透過不同社交平台及媒體，向剛入伙新屋苑住戶，推銷相當廉價的裝修費用作招徠，1至2人單位報稱2至3萬元便可提供一站式裝修服務，而4至5人住宅單位，則約12萬元便可提供全屋裝修服務，包括前期室內設計建議、中期裝修工程、後期安裝傢俬服務，懷疑有人聘請非法勞工以減低成本促成生意。

入境處共拘捕6人

入境處特遣隊副指揮官巫泉傑講述案情指，入境處於今日（6日）採取行動，掩至大埔富蝶邨，在4個單位內拘捕5名非法勞工，以及1名聘用非法勞工的本地男僱主。