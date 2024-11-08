超強颱風銀杏逼近今發一號波 泳總︰周日打風取消維港泳

熱帶氣旋銀杏發展成超強颱風，銀杏昨掠過呂宋北部一帶，並在昨晚午夜前後進入本港800公里範圍。天文台料於今日中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。新世界維港泳將於周日(10日)早上舉行，主辦機構中國香港游泳總會宣布，若活動當日早上6時仍懸掛一號或以上颱風信號；或紅色/黑色暴雨警告信號生效，將取消活動，籲參賽泳手要密切留意天文台最新的天氣預報。 東北季候風為廣東帶來乾燥的天氣，昨日本港各區的相對濕度曾降至百分之四十或以下。天文台指，今早天氣稍涼，市區最低氣溫約攝氏20度，新界再低兩三度；日間最高氣溫約28度。

集結在馬尼拉之東北偏北的超強颱風銀杏，昨掠過呂宋北部一帶，晚上午夜前後進入本港800公里範圍。根據預測，隨著銀杏逐漸靠近華南沿岸，天文台會在今日中午12時至下午3時之間發出一號戒備信號。 天文台指，在銀杏及東北季候風的共同影響下，周末期間廣東沿岸有幾陣驟雨。由於銀杏環流較為細小，是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號要視乎銀杏與珠江口的距離、其強度轉變，以及本地的風力變化。預料銀杏會在下周初轉向西南方向移動。而一股偏東氣流會在下周初至中期影響廣東沿岸。而一個廣闊低壓區會在未來兩三日為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。