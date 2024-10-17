超級月亮｜今年最大「獵人月亮」登場！　連續三晚高掛夜空（多圖）

月球繞地球公轉的軌道呈橢圓形，因此月球離地球時近時遠。當月球位於近地點時，距離地球最近，這次滿月時刻與月球位於近地點時刻是今年內最接近的，因此這晚月亮將成為年度最大滿月。雖然每年不同滿月的大小差異難以用肉眼分辨，但最大滿月和最小滿月的視直徑仍相差約14%。

超級月亮今晚起連續三晚高掛，是今年4次超級月亮中最光亮一次。今年最大「獵人月亮」將在今晚7時26分最光。

中國天文學會會員楊婧建議，民眾可以尋找地面參照物，這樣肉眼會感覺圓月比較大。而喜歡攝影的朋友，可以結合當地特色建築或地貌景觀等，拍出創意照片。

全球各地會舉辦不同的賞月活動

全球各地都會舉辦不同的賞月活動，例如印度的Indira Gandhi Planetarium將與當地天文愛好者俱樂部合作，安裝四台望遠鏡供民眾觀賞超級月亮和其他可見行星。在香港，大家可以選擇到維多利亞港邊，欣賞月亮倒映在海面的美景。

超級月亮「獵人月亮」的由來

「超級月亮」是指滿月時月球位於近地點，距離地球最近，視覺上會比平時的滿月大約14%和亮約30%。這次的超級月亮被稱為「獵人月亮」，因為這是秋分後的第一個滿月，傳統上是獵人準備冬季食物的時候。