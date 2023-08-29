超級藍月亮｜今晚7時07分現身 錯過了要等到2026 （附懶人包+攝影貼士）

罕見天文現象「超級月亮」本月初曾出現，錯過了的朋友本周四（31日）還有一次機會，這次更是「超級藍月亮」，更為罕有珍貴！太空館於社交平台發帖文表示，預測周四晚上7時07分，「超級藍月亮」將會在東邊升起！
何謂「超級月亮」？
太空館表示，當月球位於圍繞地球公轉的橢圓形軌道中，最接近地球的位置時，就會出現「超級月亮」。以去年7月為例，當時超級月亮的視面積較同年1月的全年最細滿月大接近30%，與平時的滿月比較，大約15%。
「藍月亮」真的是藍色嗎？
雖被稱為「藍月亮」，但實際上在當日並不會看見藍色的月亮。「藍月亮」只是代表在同一個陽曆月份內出現兩次滿月時，對第二次滿月的稱呼。
「超級藍月亮」為何這樣罕見？
天文台表示，現實裏朔望月，即月相盈虧的周期為29.5天，一般一個陽曆月裏會出現一次滿月。但除了2月外，陽曆中每個月有30至31天，所以只要滿月出現在月初，月底就有可能再次出現滿月，平均每30個月就會出現一次「藍月亮」。雖然平均每30個月就會出現一次「藍月亮」，但同時出現「超級月亮」及「藍月亮」的機會較少。
下次「藍月亮」要等到2026？
根據格林威治皇家天文台的預測，若錯過了8月31日的「藍月亮」，想再次看到則需等到2026年5月31日。
雖然天文台指一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，或會在未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號，但有興趣賞月的市民，仍可先準備好手提電話，太空館亦教授以下拍攝「超級藍月亮」的攝影技巧。
如果手機相機有專業或手動模式：
- 適當地放大影像；
- 輕觸螢幕上的月亮或手動對焦；
- 將感光度（ISO）調至較細的數值（例如50或100）令影像更暗、更清晰；
- 調校快門至較快的速度（較細的數值）以減低手震造成影響；
- 微調感光度同快門速度，直至見到月亮的細節，亦不會太暗。
如果手機沒有專業或手動模式：
- 坊間唔少手機應用程式都有手動控制相機參數嘅功能，安裝後跟住上面嘅步驟調節；
- 可在手機鏡頭前面放置減光鏡片（如太陽眼鏡），令影像較暗。