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2023-08-29 18:04:21

超級藍月亮｜今晚7時07分現身 錯過了要等到2026 （附懶人包+攝影貼士）

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超級月亮曾於月初現身，圖為巴西里約熱內盧的超級月亮

超級月亮曾於月初現身，圖為巴西里約熱內盧的超級月亮。（美聯社／資料圖片）

罕見天文現象「超級月亮」本月初曾出現，錯過了的朋友本周四（31日）還有一次機會，這次更是「超級藍月亮」，更為罕有珍貴！太空館於社交平台發帖文表示，預測周四晚上707分，「超級藍月亮」將會在東邊升起！

（fb「香港太空館」圖片）

何謂「超級月亮」？

太空館表示，當月球位於圍繞地球公轉的橢圓形軌道中，最接近地球的位置時，就會出現「超級月亮」。以去年7月為例，當時超級月亮的視面積較同年1月的全年最細滿月大接近30%，與平時的滿月比較，大約15%

「藍月亮」真的是藍色嗎？

雖被稱為「藍月亮」，但實際上在當日並不會看見藍色的月亮。「藍月亮」只是代表在同一個陽曆月份內出現兩次滿月時，對第二次滿月的稱呼。

月初西班牙大加那利島的超級月亮 月初美國紐約的超級月亮，因視覺效果在建築物旁看會特別大。(美聯社) 月初北馬其頓的超級月亮 月初希臘雅典的超級月亮

「超級藍月亮」為何這樣罕見？

天文台表示，現實裏朔望月，即月相盈虧的周期為29.5天，一般一個陽曆月裏會出現一次滿月。但除了2月外，陽曆中每個月有3031天，所以只要滿月出現在月初，月底就有可能再次出現滿月，平均每30個月就會出現一次「藍月亮」。雖然平均每30個月就會出現一次「藍月亮」，但同時出現「超級月亮」及「藍月亮」的機會較少。

下次「藍月亮」要等到2026？

根據格林威治皇家天文台的預測，若錯過了831日的「藍月亮」，想再次看到則需等到2026531日。

太空館教授「超級藍月亮」攝影貼士

太空館教授「超級藍月亮」攝影貼士。（fb「香港太空館」圖片）

雖然天文台指一道低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，或會在未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號，但有興趣賞月的市民，仍可先準備好手提電話，太空館亦教授以下拍攝「超級藍月亮」的攝影技巧。

如果手機相機有專業或手動模式：

  1. 適當地放大影像；
  2. 輕觸螢幕上的月亮或手動對焦；
  3. 將感光度（ISO）調至較細的數值（例如50100）令影像更暗、更清晰；
  4. 調校快門至較快的速度（較細的數值）以減低手震造成影響；
  5. 微調感光度同快門速度，直至見到月亮的細節，亦不會太暗。

如果手機沒有專業或手動模式：

  • 坊間唔少手機應用程式都有手動控制相機參數嘅功能，安裝後跟住上面嘅步驟調節
  • 可在手機鏡頭前面放置減光鏡片（如太陽眼鏡），令影像較暗。
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