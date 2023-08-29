超級藍月亮｜8月31日現身 錯過了要等到2026 （附懶人包+攝影貼士）

罕見天文現象「超級月亮」本月初曾出現，錯過了的朋友本周四（31日）還有一次機會，這次更是「超級藍月亮」，更為罕有珍貴！太空館於社交平台發帖文表示，預測周四晚上7時07分，「超級藍月亮」將會在東邊升起！

何謂「超級月亮」？

太空館表示，當月球位於圍繞地球公轉的橢圓形軌道中，最接近地球的位置時，就會出現「超級月亮」。以去年7月為例，當時超級月亮的視面積較同年1月的全年最細滿月大接近30%，與平時的滿月比較，大約15%。

「藍月亮」真的是藍色嗎？

雖被稱為「藍月亮」，但實際上在當日並不會看見藍色的月亮。「藍月亮」只是代表在同一個陽曆月份內出現兩次滿月時，對第二次滿月的稱呼。