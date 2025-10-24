超速的士青衣南橋撞斃單車少年　七旬司機認危駕還柙　

七旬的士司機超速駛經青衣南橋時，乘客提醒時已撞上前方的單車，17歲少年送院後不治。司機今日（24日）在西九龍法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，求情時由律師代向少年家人致歉，承認犯了不能彌補的錯誤。法官下令索取被告背景報告，押後至11月21日判刑，被告須還柙。

事發時的士車速約為時速94公里

案情指，去年7月3日凌晨，被告駕駛的士接載乘客由葵涌前往青衣，的士沿葵青路快線駛至青衣南橋，少年在葵青路快線上騎單車，位於的士前方。當的士駛近時，乘客提醒前方有單車，然而被告並未有任何減速跡象，的士仍從後撞上單車車尾。意外後，的士擋風玻璃碎裂，少年失去知覺，倒臥在地，送院後不治。根據專家報告，事發時的士車速約為時速94公里，誤差為正負9公里，涉事路段車速限制為每小時 70 公里。