超過九成人支持物理治療免轉介

本港物理治療師須由醫生轉介下，才可診斷或治療病人。市民如欲接受物理治療，必須先向醫生求診並獲轉介信件。長期病患者關注醫療改革聯席於去年12月1日至31日向病人及有關服務機構發出問卷，訪問474名長期病患、照顧者及一般市民，發現超過九成受訪者贊成物理治療免轉介，大部分人認為需由醫生轉介會延誤康復進程。有患者表示曾等待公院轉介物理治療達3年，令他與家人身心疲累。

七成受訪者有痛症

聯席發現超過八成半受訪者曾接受物理治療，當中超過七成為痛症，其次是意外受傷(28.8%)及職業性勞損(27.1%)。較複雜的腦神經系統疾病和心肺系統疾病則分別只佔13.8%和2%，反映物理治療需求普遍為基層醫療服務範疇，而非專科，斷症難度較低。