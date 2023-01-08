超過九成人支持物理治療免轉介

本港物理治療師須由醫生轉介下，才可診斷或治療病人。市民如欲接受物理治療，必須先向醫生求診並獲轉介信件。長期病患者關注醫療改革聯席於去年12月1日至31日向病人及有關服務機構發出問卷，訪問474名長期病患、照顧者及一般市民，發現超過九成受訪者贊成物理治療免轉介，大部分人認為需由醫生轉介會延誤康復進程。有患者表示曾等待公院轉介物理治療達3年，令他與家人身心疲累。
七成受訪者有痛症
聯席發現超過八成半受訪者曾接受物理治療，當中超過七成為痛症，其次是意外受傷(28.8%)及職業性勞損(27.1%)。較複雜的腦神經系統疾病和心肺系統疾病則分別只佔13.8%和2%，反映物理治療需求普遍為基層醫療服務範疇，而非專科，斷症難度較低。
六成半至九成人對多個物理治療免轉介意見表示同意，包括認同物理治療師能憑專業判斷為患者提供有效的治療方法，及先求診醫生再轉介到物理治療可能延誤康復過程。聯席代表彭鴻昌指，整體超過九成人支持物理治療免轉介，當中32.1%更認為無需任何規範，建議讓市民自由選擇物理治療服務。
彭鴻昌料患者對身體問題有基本認知
對於市民是否有足夠能力判斷自己是否需接受物理治療，彭鴻昌指，「患者對身體問題有基本認知，而且物理治療師會先評估患者再決定提供治療或轉介」，不會提高醫療事故風險，反而或可減輕公營醫療服務負荷。
多年前因跌倒令盆骨碎裂、尾龍骨傾斜，要以輪椅代步的余鑑忠表示，等待公立醫院醫生轉介物理治療時間需半年至3年，其間痛楚令他情緒不穩，「覺得社會上無人理我」，令他與家人身心疲倦。余鑑忠說，「食少餐飯、借錢都想盡快做物理治療」，希望可不需轉介做物理治療，減少受痛楚折磨的機會。