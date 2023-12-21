趙偉仁獲委任中大醫學院院長 接替陳家亮

中文大學校董會通過委任中大醫學院外科學系教授趙偉仁為新任院長，任期由明年2月1日起開始，接替出任院長逾10年的陳家亮。 趙偉仁表示獲委任是畢生的光榮，作為中大醫學院畢業生，十分榮幸可以在院長的崗位上回饋母校、貢獻醫學院。他感謝陳家亮在過去10年的領導，帶領中大醫學院成為全球30大醫學院，他將秉承這些優秀的成果，繼續在醫學教育方面不斷求進，栽培新一代才德兼備的醫護人員，並繼續在醫學科硏的領域上追求突破。接下來的幾個月，趙偉仁將與不同持份者會面，聆聽他們對醫學院的期望和建議，並在往後的日子，與學生、教職員、校友和社會不同界別人士一起為市民的健康積極貢獻。

中大校董會主席查逸超表示，趙偉仁既是出色的外科醫生，也是學術成就卓越的科研人才，更是中大引以為傲的校友，是非常理想的醫學院院長人選。憑藉其對母校的熱愛、對醫學院及本地醫療體系的深刻認識、以及海内外學術界的地位，有信心趙偉仁定必勝任中大醫學院院長一職。同時，趙偉仁是本地創科領域的領軍人物，在他領導下，有信心中大醫學院定能把握香港創科發展的機遇，在教研上再創高峰，對人類福祉作出更具影響力的貢獻。 中大校長段崇智歡迎趙偉仁出任醫學院院長，他表示趙偉仁為全球頂尖學者，在臨床醫學科研擁有驕人成就，加上豐富的領導經驗，是帶領中大醫學院展開新篇章的理想人選。他深信在趙偉仁的領導下，醫學院將於全球臨床醫學研究和教育方面領先同儕，再創新高。

陳家亮歡迎是次任命，衷心祝賀趙偉仁被任命為中大醫學院第9任院長。他指趙偉仁是一位傑出的校友，對醫學院有深刻的認識。憑藉他優秀的領導才能、廣博的醫學知識和追求卓越的決心，深信他有能力帶領中大醫學院再創高峰。 趙偉仁1994年畢業於中大醫學院 趙偉仁於2005年加入中大醫學院外科學系，是現任中大醫學院外科學系上消化道外科及代謝外科教授及主任，同時為醫學院副院長（外務）。趙偉仁1994年畢業於中大醫學院，為第9屆醫科畢業生;於2001年成為香港醫學專科學院院士，愛丁堡皇家外科醫學院院士，並於2009年獲得中大醫學博士學位。