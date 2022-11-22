趙曾學韞林健忠支持越南慈善　盼越港合作求更好發展

大中華文化全球協會創會主席趙曾學韞，今日(22日)在一個論壇擔任主禮嘉賓時，憶述十多年前到訪越南河內探訪，當時已發現越南是具潛質的國家。時隔十多年，她對越南有目前的成績感到非常高興。論壇另一主禮嘉賓河內大學名譽博士林健忠亦稱，期待本港和越南日後可合作，在慈善和教育上有更大發展。

趙曾學韞對越南現今成績感高興

致力推動國際文化交流接軌的著名慈善家趙曾學韞及林健忠，在CT Group主辦、新媒體發展基金會總策劃的「越港新坐標・新機遇」論壇暨午宴擔任論壇主禮嘉賓。身兼善學基金主席的趙曾學韞，憶述十多年前與影星成龍赴河內探訪兔唇小孩時表示，「成龍咁怕血都入咗手術室支持小朋友做手術，都好難得。」

趙曾學韞當時與越南結緣後，感覺到當地人民非常純樸、工作素質極高，認為越南是一個非常有潛質的國家。十多年後越南已有一定成績，她對此感到非常高興。