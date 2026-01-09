跑手備戰渣馬「大遷徙」 斧山道運動場逼爆似障礙賽 康文署：未接獲投訴(更新)

渣打馬拉松將於本月18日舉行，各跑手正備戰。不過，九龍灣運動場和將軍澳運動場因進行翻新工程關閉，導致平日晚上在兩個場地練習的跑手轉到附近的斧山道運動場。社交平台日前流傳照片及影片，顯示斧山道運動場入口處晚上出現長長人龍，有網民戲稱「以為排緊入花市」、「動物大遷徙」，即使成功入場，跑道亦過於擠擁，有人形容如「障礙賽」需左閃右避，指使用人數多達600人。

增加儲物櫃配合需要

康樂及文化事務署回覆《am730》查詢稱已於斧山道運動場增加儲物櫃，以配合練跑人士需要，目前未有接獲有關練跑人士增多的投訴。