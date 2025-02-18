跑步旅遊｜旅發局邀南韓KOL 跑勻太平山海濱龍脊

旅發局過去數月支持三大國際級越野跑賽事，包括「飛越大嶼」、「樂施毅行者」和「香港100」在香港舉行，成功吸引數千名旅客參加，宣傳香港世界級大自然之美，特別是享負盛名的郊野行山徑。旅發局近日於南韓再度舉辦「Hong Kong Outdoor Festival」，吸引逾140名熱愛運動的南韓旅客來港，他們以海濱山野為伴、城市天際線作背景，透過跑步體驗香港城市風光與郊野自然魅力。

活動於2月15至16日舉行，超過140名南韓旅客參加，包括曾參演Netflix 熱播韓劇《政壇旋風》的女演員林世美、南韓現代五項運動員兼亞運金牌得主全雄太，以及YouTube頻道高達400萬人訂閱的健身平台Allblanc TV的健美KOL等。他們透過第一身視角將香港戶外運動體驗分享予全球粉絲及旅客。

活動涵蓋3條各有特色的跑步路線供參加者自由選擇，包括太平山頂晨跑，一邊俯瞰維港景緻，一邊感受環山步道綠樹成蔭的靜謐之美。第二項跑步活動移師中環海濱，參加者由南韓前田徑代表隊成員張豪埈、南韓馬拉松好手安垠泰等人帶領下沿海濱夜跑，以香港壯麗天際線為伴，感受都市脈搏。第三項活動為郊外越野跑，參加者在專業教練帶領下到被CNN 旅遊網站推薦為「世界上最美麗行山徑」之一的石澳龍脊進行越野跑。

旅發局：南韓MZ世代越趨重視健康 鍾愛戶外活動

負責策劃活動的旅發局南韓總監金潤豪表示，「Hong Kong Outdoor Festival」去年成功舉辦，引證香港綠色旅遊及戶外運動對南韓旅客具一定吸引力。而南韓年輕MZ世代（包括千禧世代及Z世代）近年越趨重視健康，鍾愛戶外活動，指旅發局將繼續結合健康運動及本地自然景點，進一步推廣香港戶外體驗。

