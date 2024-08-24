跨國犯罪集團香港設電騙據點 11人被捕 6名為馬來西亞人

警方首次發現，有跨國犯罪集團派遣成員到香港設立據點，進行電話騙案。 警方說，犯罪集團企圖繞過電話卡實名制，讓境外成員以「假冒客服」手法進行電騙，至今共拘捕11人，涉嫌「串謀詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」罪名，年齡介乎20至67歲，其中6人是馬來西亞男子，並搗破4個犯罪集團的行動據點。

警方相信，有關犯罪集團今年4月至今，干犯超過400宗相關騙案，涉及金額逾6100萬元。前日行動中，亦有5名本地人被捕，包括負責運送物資、提供戶口及電話卡等。