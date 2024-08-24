跨國犯罪集團香港設電騙據點　11人被捕　6名為馬來西亞人

警方首次發現，有跨國犯罪集團派遣成員到香港設立據點，進行電話騙案。 警方說，犯罪集團企圖繞過電話卡實名制，讓境外成員以「假冒客服」手法進行電騙，至今共拘捕11人，涉嫌「串謀詐騙」、「使用虛假文書」及「洗黑錢」罪名，年齡介乎20至67歲，其中6人是馬來西亞男子，並搗破4個犯罪集團的行動據點。
警方相信，有關犯罪集團今年4月至今，干犯超過400宗相關騙案，涉及金額逾6100萬元。前日行動中，亦有5名本地人被捕，包括負責運送物資、提供戶口及電話卡等。
警方接報，有不法份子利用虛假身份證明文件，在網上登記預付電話卡；調查發現其中3名馬來西亞男子，在今年5月至8月，透過電腦軟件，修改個人護照及他人的香港身份證資料，然後在網上登記了300多張預付電話卡。 警方追查發現，不法份子曾利用該批電話卡進行電騙，以客服身份，訛稱徵收保證金以協助市民取消收費服務。有關集團在香港設立多個行動據點，以俗稱「貓池」的電話數據機等，將傳統的電話訊號，轉化為網上訊號，令境外犯罪集團可利用插入「貓池」的電話卡進行電騙。
被捕的6名馬來西亞籍男子，以旅客身份來港，每月可獲取1萬至1萬6千元報酬；各行動據點中，犯罪集團有安裝網絡攝影機，相信是讓集團高層監控據點內的運作及成員工作表現。 被問到電話卡實名登記制是否有改進空間，警方回應，與通訊事務管理局及電訊商業界成立的專責小組，會定期優化電話卡實名制；今次事件後，亦是好機會檢視並優化制度。
原文刊登於 香港電台