跨境學生等不及免核酸過關 自行預約檢測回港上課

隨著香港與內地通關，跨境中學生最快下周起可免預約配額過關來港上課，小學和幼稚園則要等到本月下旬。不過北區約30名跨境生就等不及，昨自行預約配額及自費做核酸回港上課，有小學生表示，雖然較網課要早起兩小時，但期待與同學見面。

農曆新年假期後學校陸續復課，目前跨境生可經文錦渡口岸、落馬洲支線口岸或深圳灣口岸等回港上課，須要自行預約通關配額，亦需持有48小時核酸檢測陰性證明。昨早上水站，有跨境生等不及政府放寬，寧願每日預約配額過關及隔日做核酸檢測，都想盡快回港上課。中一跨境生鄒添峰說︰「我從小學四年級開始就沒回來(香港)了，提早適應一下，提早見見同學。」

另一位就讀小五的周同學表示，自二年班下學期起上網課，沒機會見到同學及老師，昨早6時前已起床，對於能回校見到同學及教師感到開心。周父表示，兒子上了3年網課，專注力受影響，即使現時回港上課仍要申請配額及做核酸檢測，但能盡早回校上課仍然是值得。他預計本周仍會陪同兒子上課，讓兒子熟習上學路線，其後會自行上學。亦有家長指，留意到孩子因上網課成績下滑，雖認為核酸檢測屬無必要，但為求讓孩子盡早回校上課唯有照做。小六跨境生家長張先生表示，羅湖口岸現時仍未恢復服務，蓮塘口岸也未投入服務，要經文錦渡關口送兒子回校感到不方便。

部分跨境生未完成核檢無法回校

鳳溪第一小學校長朱偉林表示，原本有50多名跨境生報名回校，因為交通及未能完成核酸檢測等，最終有30多名跨境生回校。他表示，學校一直保持網課及實體課雙軌並行，若學生未能回校都能繼續學習。他期望政府盡快公布跨境生免配額及免核酸檢測上課的詳情。