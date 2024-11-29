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2024-11-29 11:44:00

跨境救護車試行計劃明日啟動　首階段載送病人到港指定公院

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大灣區跨境直通救護車試行計劃明日啟動，為期1年。(資料圖片/政府新聞處)

大灣區跨境直通救護車試行計劃明日啟動，為期1年。(資料圖片/政府新聞處)

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港府聯同廣東省、深圳市及澳門政府「大灣區跨境直通救護車試行計劃」明日(30日)正式推出，為期1年。計劃首階段會先實行跨境直通救護車，由港大深圳醫院和澳門仁伯爵綜合醫院，載送病人到香港的指定公立醫院。粵港澳三地政府會視乎試行計劃的成效及運作經驗，考慮下一階段擴大計劃的安排。

盧寵茂指試行計劃啓動，同時回應了大灣區內居民長久以來的期盼。(資料圖片/蘇文傑攝) 大灣區跨境直通救護車試行計劃明日啟動，為期1年。(資料圖片/政府新聞處) 深圳跨境救護車取道深圳灣管制站過關。(資料圖片/政府新聞處) 港大深圳醫院醫護人員模擬運送病人登上參與演練的深圳跨境救護車。(資料圖片/政府新聞處)

為期1年  視乎成效擴大計劃

政府表示，在跨境直通救護車安排的機制下，經指定跨境合作醫院團隊評估及同意，可安排以「點對點」模式於指定醫院之間直接運送有特定需要及臨床狀況合適的病人到香港，毋須在口岸轉換救護車，從而減低病人在運送過程的風險。

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試行計劃設有機制防止濫用和確保跨境運送安全。根據病人情況和醫療需要，派送醫院的醫生會根據臨床診斷評估是否需要安排病人跨境轉院接受持續治療或復康服務。醫生會聯絡醫院管理局的重大事故控制中心，與接收醫院協調評估和資訊交流，以決定是否啟動運送機制。派送醫院和接收醫院將確保病人及其親屬同意並了解運送風險。

盧寵茂：回應大灣區居民長久期盼

醫務衞生局長盧寵茂說，試行計劃啓動，標誌著大灣區優質醫療衞生合作和發展邁向新台階，同時回應了大灣區內居民長久以來的期盼，特區政府會繼續與大灣區其他城市深化醫療衞生合作，進一步推動大灣區醫療融合。

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