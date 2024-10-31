跨境救護車11月起試行載深圳澳門病人來港　救護車領中港牌理順直送流程

涵蓋香港、澳門和深圳的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」將於下月啟動，首階段會先實行直通救護車由深圳和澳門的指定醫院，接載病人到本港指定公立醫院的安排。跨境救護車擁有內地和香港車牌，醫務衞生局表示，在持有「兩地牌」的情況下往返香港及深圳，進一步理順救護車直通運送的實際操作及流程。

跨境救護車試行計劃本身只限於指定醫院之間的運送，啟動機制的首要條件是確保派送醫院，即港大深圳醫院或澳門仁伯爵綜合醫院，以及本港醫管局轄下的指定公立醫院事先達成協議。港府今日聯同廣東省和深圳市政府，進行跨境救護車試行計劃的第二次演練，模擬從港大深圳醫院把病人運到屯門醫院，參與的深圳救護車已取得粵港兩地跨境救護車配額。翻查資料，今年8月的與深圳舉行的首次演練，來港救護車只擁有內地車牌。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港、澳門和深圳政府已制訂跨境救護車的運送機制和流程，有信心試行計劃可在下月啟動，為有特定臨床需要的病人，提供指定醫院之間的「點對點」運送安排。他指，安排不只涉及病人安全，還包括車輛、醫護人員、藥物器材和屬醫療用途的危險品等跨境往來，需要粵港兩地政府跨部門合作。

按成效經驗考慮下階段安排

廣東省衞健委副主任鄧林峰稱，今次演練是基於實情的最後綜合推演，試行計劃推行後，將為兩地居民提供更便利、優質和高效的醫療轉運服務。兩地政府相關代表在醫管局重大事故控制中心視察演練情況，隨後出席粵深港跨部門工作會議。港府會視乎試行計劃推出後的成效和運作經驗，考慮下一階段安排。