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2024-10-31 21:58:57

跨境救護車11月起試行載深圳澳門病人來港　救護車領中港牌理順直送流程

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深圳救護車在本港警方護送下駛經深圳灣公路大橋。(政府新聞處)

深圳救護車在本港警方護送下駛經深圳灣公路大橋。(政府新聞處)

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涵蓋香港、澳門和深圳的「大灣區跨境直通救護車試行計劃」將於下月啟動，首階段會先實行直通救護車由深圳和澳門的指定醫院，接載病人到本港指定公立醫院的安排。跨境救護車擁有內地和香港車牌，醫務衞生局表示，在持有「兩地牌」的情況下往返香港及深圳，進一步理順救護車直通運送的實際操作及流程。

參與本港與深圳首次跨境救護車試行計劃演練的深圳救護車，並沒有香港車牌。(政府新聞處) 盧寵茂(左三)、鄧林峰(左二)等人在醫管局重大事故控制中心視察演練情況。(政府新聞處) 港大深圳醫院醫護人員模擬運送病人登上參與演練的深圳跨境救護車。(政府新聞處) 深圳跨境救護車取道深圳灣管制站過關。(政府新聞處) 深圳跨境救護車從深圳出發往香港。(政府新聞處)

盧寵茂：有信心計劃下月啟動

跨境救護車試行計劃本身只限於指定醫院之間的運送，啟動機制的首要條件是確保派送醫院，即港大深圳醫院或澳門仁伯爵綜合醫院，以及本港醫管局轄下的指定公立醫院事先達成協議。港府今日聯同廣東省和深圳市政府，進行跨境救護車試行計劃的第二次演練，模擬從港大深圳醫院把病人運到屯門醫院，參與的深圳救護車已取得粵港兩地跨境救護車配額。翻查資料，今年8月的與深圳舉行的首次演練，來港救護車只擁有內地車牌。

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醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港、澳門和深圳政府已制訂跨境救護車的運送機制和流程，有信心試行計劃可在下月啟動，為有特定臨床需要的病人，提供指定醫院之間的「點對點」運送安排。他指，安排不只涉及病人安全，還包括車輛、醫護人員、藥物器材和屬醫療用途的危險品等跨境往來，需要粵港兩地政府跨部門合作。

按成效經驗考慮下階段安排

廣東省衞健委副主任鄧林峰稱，今次演練是基於實情的最後綜合推演，試行計劃推行後，將為兩地居民提供更便利、優質和高效的醫療轉運服務。兩地政府相關代表在醫管局重大事故控制中心視察演練情況，隨後出席粵深港跨部門工作會議。港府會視乎試行計劃推出後的成效和運作經驗，考慮下一階段安排。

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