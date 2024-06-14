跨境木馬應用程式詐騙集團呃逾4000人 港星馬警聯合搗破拘150人

有跨國犯罪集團利用木馬應用程式針對東南亞地區的市民進行詐騙，逾4,000人受騙，損失金額逾億港元。 警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪表示，三地警方經聯合調查後，發現大約50個伺服器租用人為兩名馬來西亞籍男子，網罪科亦針對41宗本地個案進行財富調查，發現騙款會被轉至31個不同的本地傀儡戶口，而部份傀儡戶口早於去年2月至3月開設，並於去年2月至今年4月期間共清洗3,450萬元懷疑犯罪得益，於是鎖定一個以馬來西亞為基地的跨國犯罪集團，該集團分工明細，會預先開設虛假網購專頁及付款網頁，之後在暗網或其他地方購買木馬程式並租用伺服器，集團成員其後會假冒客服，誘使受害人下載並安裝木馬程式，再透過木馬程式遠端監控市民手機，繼而登入市民的理財戶口，將存款轉至傀儡戶口，並透過即時及多層轉賬，清洗犯罪得益。

本港警方拘捕10 男 4 女 三地警方於今年6月12日至13日於馬來西亞及香港展開一個聯合行動，馬來西亞警方於當地拘捕兩名馬來西亞籍男子，年齡分別為26歲及47歲，相信集團的骨幹成員；新加坡警方於2023年間展開多次拘捕行動，共拘逾140名涉案人士；香港網罪科人員則以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪拘捕10男4女，他們主要為傀儡戶口持有人，年齡介乎19歲至61歲，並檢獲8部手提電話及相關文件。

該木馬程式主要針對 Android 手機 網絡安全組總督察劉傲松表示，涉案的木馬程式主要針對Android手機，而假冒網上購物應用程式則有港澳商城、第一商城及八百雜貨舖等，騙徒用相廉的價錢去招攬市民去訂購食物及電子產品。