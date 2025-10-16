跨境消費易有糾紛 消委會：注意產品是否符港安全法規

網購日趨方便，即便是世界各地的貨品都能直接到戶，但消費者購買心頭好時亦要注意產品的是否符合法規。消委會提醒，消費者應謹慎選購，除了核實產品的認證，如內地的3C安全認證，亦須確認是否符合本港法例；又指跨境消費糾紛難追討，提醒跨境消費時若不幸起爭議，謹記保留收據、訂單截圖、付款紀錄及與商戶的對話紀錄等憑證，先嘗試與商戶直接協商。若協商不果，可嘗試向居住地的消保組織求助。

消委會表示，今年首9個月已接431宗有關跨境網購投訴，較去年同期多175宗，增幅近七成。消委會指，中港對部分消費品的標準要求存有差異，有部分香港消費者誤以為，在內地購買的產品只要有「3C」(CCC)認證標誌，便適合在香港安心使用。該會指，「3C」是內地的強制性產品安全認證制度，而本港對產品的安全法例則是針對本地情況和安全風險制定，部分產品有特定法例規範，如《電氣產品(安全)規例》、《玩具及兒童產品安全條例》等，相關規範及要求或與「3C」不同，故內地3C認證產品，未必完全符合本港法例要求。消費者若非具備專業知識，難以自行判斷產品是否合規。