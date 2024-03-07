跨境生遭內地海關撕中史書 教育局：地圖未符國家最新標準 盡快通知出版社更新

網上有社交平台專頁引述教師報料指，一名北區中二跨境生本周一過關時，被內地海關截查搜出一本中史教科書，關員撕掉印有中國地圖的一頁，理由是違反中國法律要求，包括將官方稱呼的「釣魚島」寫為「釣魚台」，亦沒有標示南海「十段線」。教育局指，涉事書本於數年前出版，地圖未符國家最新要求，會盡快通知出版社更新。

涉事的教科書由現代教育研究社出版，書名是《現代智趣中國歷史(第二冊)》。網上社交平台專頁「教育刺針」引述報料教師指「個學生嚇死」，又指自上星期起，文錦渡海關已開始出現相同情況，陸續有學生所持有的同一出版社教科書被撕去相同一頁，北區中學校長會和教育局亦知情，局方力求低調處理。