跨境生遭內地海關撕中史書　教育局：地圖未符國家最新要求 通知出版社更新

網上有社交平台專頁引述教師報料指，一名北區中二跨境生周一(4日)過關時，被內地海關截查搜出一本中史教科書，關員撕掉印有中國地圖的一頁，理由是違反中國法律要求，包括將官方稱呼的「釣魚島」寫為「釣魚台」，亦沒有標示南海「十段線」。教育局回覆《am730》查詢指，涉事書本於數年前出版，地圖未符國家最新要求，會盡快通知出版社更新。
「釣魚島」寫「釣魚台」 沒標示南海「十段線」
涉事的教科書由現代教育研究社出版，書名是《現代智趣中國歷史(第二冊)》。專頁引述報料教師指「個學生嚇死」，又指自上星期起，文錦渡海關已開始出現相同情況，陸續有學生所持有的同一出版社教科書被撕去相同一頁，北區中學校長會和教育局亦知情，局方力求低調處理。
教科書2020年通過評審
教育局回覆《am730》查詢指，獲悉事件後已即時與相關學校聯絡，了解事件並提供適切支援。「現代教育研究社」出版的《現代智趣中國歷史(第二冊)》於2020年通過評審並納入「適用書目表」。課本當時所刊載的「現代中國全圖」及「中國地勢圖」部分內容，與國家的自然資源部於2023年發布最新版本的中國標準地圖顯示的資料有不一致的地方。由於課本在數年前出版，當中的地圖資料未能完全配合國家對教學地圖的最新要求，局方會盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版的課本。如有發現地圖資料滯後，必須作出適切跟進