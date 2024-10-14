跨境詐騙集團招募本地大學生情騙 27人被捕涉騙款3.6億元

警方於本月9日搗破一個位於紅磡近4,000呎工廈單位的跨境詐騙中心，以情騙手法騙取受害人投資虛擬加密貨幣，初步估算詐騙款項得益超過3.6億港元，至今拘捕21男6女，包括詐騙集團骨幹成員，分別涉嫌「串謀詐騙」及「管有攻擊性武器」罪。 詐騙中心門面及裝修與一般公司無異，以公司形式經營低調運作約一年，由有三合會背景骨幹成員操控。警方形容，今次是罕有發現具相當規模及組織，仔細分工成不同部門行騙，包括訓練、詐騙、技術支援及會計庶務，並於本港實體操作的跨境詐騙中心。

設有業績龍虎榜 榜首可騙 26.6 萬元美金 被捕人士年齡介乎21至34歲，部分持高學歷，犯罪集團招募本地大學主修數碼媒體畢業生作科技專員，獲聘後以四成佣金吸引他們即使被告知真正工作後仍然甘心行騙。集團更設立「業績龍虎榜」在當眼處列出業績好的騙徒，相信會按業績以現金獎勵，其中榜首一個月內可騙26.6萬元美金。集團另夥同海外詐騙分子及IT專才，搭建虛假加密貨幣投資平台及開設海外IP地址。

培訓話術打造形象 以AI 技術輔助 調查又發現，犯罪集團會在騙徒入職後進行培訓，提供中英版訓練手冊及講稿，教騙徒專用話術及針對受害人特質打造自我形象。騙徒先在社交平台接觸受害人，以AI生成相片塑造條件吸引的人物設定，並透過「Deepfake」AI技術將樣貌和聲線調整為女性以展開視像對話，令受害人誤以為與條件優越女性發展愛情關係，放下戒心後誘騙其投資加密貨幣，並以幸福未來及偽造獲利交易記錄吸引加大投資力度，當受害人發現無法取回本金和利潤時始知受騙。

檢取大量器材及 犯罪 得益 被捕人士多為男性，多名來自內地、印度及新加坡等地男性受騙。警方檢獲大量證物，包括41台電腦和伺服器、137部手提電話、超過10萬元現金及屬於集團骨幹成員的名錶，亦搜出15支鐵通及4支鐵鎚等攻擊性武器，一名24歲姓陳男子涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。警方批評有關非法行為卑劣，擾亂受害人生活秩序，值得社會予以最嚴厲譴責，同時呼籲市民可要求網上對象做大幅度轉頭等動作去辨別真偽。