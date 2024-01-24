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2024-01-24 14:47:29

跨境轉運逾萬件冒牌高仿Apple手機手錶等 海關拘3人

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跨境轉運逾萬件冒牌高仿Apple手機手錶等 海關拘3人

跨境轉運逾萬件冒牌高仿Apple手機手錶等，海關拘3人。

海關打擊跨境轉運冒牌電子產品，過去兩周共偵破19宗案件，3名中港貨車司機被捕。

海關檢14,000件走私電子產品

海關版權及商標調查科調查主任羅國銓表示，海關於本月8日至19日，一連兩星期採取特別執法，打擊跨境轉運冒牌電子產品活動，檢獲14,000件跨境轉運冒牌電子產品，包括蘋果公司手機（iPhone）、手錶（Apple Watch）及無線耳機（AirPods）等，價值1,000萬元，是歷年來針對跨境轉運冒牌電子產品行動中緝獲巿值最高的一次。

3名貨車司機被捕

羅續稱，兩星期行動期間，在多個速遞中心及物流公司偵破共15宗涉及跨境轉運冒牌電子產品的案件，又在深圳灣口岸偵破3宗涉及入境貨車轉運冒牌電子產品的案件，以涉嫌違反商品說明條例，拘捕343歲至63歲的貨車司機。

部分仿真品包裝精美細緻

是次檢獲貨品大多數是高價值的電子產品，如手機、智能手表、手機配件或無線耳機等，部分產品仿真度較高，包裝精美細緻，大多數轉運到歐美等地區；部分高仿冒牌電子產品，如無線耳機，以低質素、不知名電子產品的包裝盒套在外層，掩人耳目。

海路運輸走私轉為陸路

他表示，海關透過大規模的數據及情報分析，留意到相關情況有上升趨勢，而且轉運的模式亦有所改變。2023年下半年不法份子主要利用海路運輸走私冒牌電子產品來港，繼而轉運到世界各地；去年12月起，卻轉為陸路運輸。有見及此，海關採取特別執法行動，並與物流業溝通，加大力度檢查不同速遞中心的高風險轉口貨物。

最高可被判監5年

根據商品說明條例，任何人進出口、銷售或為售賣用途管有冒牌物品均屬違法，一經定罪，最高可判罰款50萬元及監禁5年。

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