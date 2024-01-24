跨境轉運逾萬件冒牌高仿Apple手機手錶等，海關拘3人。

海關檢 獲 14,000 件走私電子產品

海關版權及商標調查科調查主任羅國銓表示，海關於本月8日至19日，一連兩星期採取特別執法，打擊跨境轉運冒牌電子產品活動，檢獲14,000件跨境轉運冒牌電子產品，包括蘋果公司手機（iPhone）、手錶（Apple Watch）及無線耳機（AirPods）等，價值1,000萬元，是歷年來針對跨境轉運冒牌電子產品行動中緝獲巿值最高的一次。

3名貨車司機被捕

羅續稱，兩星期行動期間，在多個速遞中心及物流公司偵破共15宗涉及跨境轉運冒牌電子產品的案件，又在深圳灣口岸偵破3宗涉及入境貨車轉運冒牌電子產品的案件，以涉嫌違反商品說明條例，拘捕3名43歲至63歲的貨車司機。

部分仿真品包裝精美細緻

是次檢獲貨品大多數是高價值的電子產品，如手機、智能手表、手機配件或無線耳機等，部分產品仿真度較高，包裝精美細緻，大多數轉運到歐美等地區；部分高仿冒牌電子產品，如無線耳機，以低質素、不知名電子產品的包裝盒套在外層，掩人耳目。