跨年倒數邀Air Supply 馮允謙及雲浩影中環遮打道獻唱　光影表演以「新希望、新開始」為題

旅發局宣布，今年的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，並結合歌手及燈光表演，以全新形式呈現，希望透過這項活動傳遞正能量與祝福。同時，旅發局於網站介紹多項倒數活動方便市民與旅客參與，迎接充滿希望的新一年。

結合音樂與光影表演倒數

今年的跨年倒數活動由本月31日晚上11時半至明年1月1日凌晨12時10分舉行，將帶來精彩音樂演出，國際殿堂級組合Air Supply會矚目登場，連同本地歌手馮允謙和雲浩影現場獻唱。同場還有兒童合唱團及警察銀樂隊參與。