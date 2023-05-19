跨性別人士免術換證案2月勝訴 原訴人︰入境處至今漠視判詞 協會或提控

女跨男跨性別人士若未完整性別重置手術，無法向入境處申請更改身份證性別，香港跨性別平權協會主席謝浩霖早前入稟司法覆核政府決定，終審法院2月6日作出判決，裁定入境處要求跨性別男性接受完整的性別重置手術，才可以更改身份證的法定性別註記，做法違反香港人權法，屬於違憲。香港跨性別平權協會早前已向入境處兩度發律師信，要求判詞發出後3個月更新跨性別人士免術換身份證的新政策，限期已於5月6日屆滿。

終審法院2月裁定跨性別男性毋須接受完整的性別重置手術，便可更改身份證性別。判詞發出逾3個月，至今入境處仍未更新換證政策，案件原訴人香港跨性別平權協會主席謝浩霖的換證申請亦遙遙無期。謝浩霖批評入境處漠視法庭判詞、做法等同犯法，正研究採取法律行動，包括控告政府藐視法庭。有律師認為，3個月對政府制訂新政策非長時間，原訟人勝訴機會不大。入境處回覆指，正檢視相關政策。

律師︰原訟人未必有勝算

謝浩霖對入境處暫停跨性別人士換證申請的做法表示憤怒，批評政府漠視終院的判詞，「不只是拖字訣，這是犯法！」他亦不滿，法庭判詞已明確反映作為原訟人的他有資格換證，但政府仍未處理申請，對他們不公。香港跨性別平權協會正研究採取下一步法律行動，包括控告政府藐視法庭，屆時會再公布。

但律師梁永鏗認為，政府需時研究判詞和制訂新政策，以滿足終院判詞的要求，例如要訂明申請人需提供甚麼醫學證明，「是否一張醫生紙就得？」入境處可能亦要諮詢專業意見，甚至參考外國和健康組織的定義和現行做法，難言具體需要的時間，但「3個月時間對政府的工作(而言)，未必是長時間」，原訟人未必有勝算，「政府可以大條道理回答，正在諮詢某人，未有回覆。」

對於原訟人仍未獲換證，梁永鏗表示，政府需要跟從覆核案中法院判詞的指示糾正做法，但修改的決定權在行政機關手中，故相信政府會待推出新政策後，按新的要求和準則處理原訟人的換證申請，甚至有可能要重新審批申請。

入境處︰正基於判詞檢視行政措施

入境處回覆指，政府正在基於終院判詞檢視相關政策和行政措施，當中包括諮詢政府醫護專業人員，並爭取在合理時間內完成檢視。入境處又指，已完成處理大部分已完成性別重置手術的人士提出更改身份證上性別記項的申請。