跨部門一連4日反黑工全港共拘15人

入境處一連4日(12日至15日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同香港警務處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕11名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及2名逾期逗留人士。
2男1女持「行街紙」
在反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了29個目標地點，包括停車場、按摩店、裝修中單位、回收店、住宅大廈、餐廳、零售店鋪及街市，共拘捕8名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為4男4女，年齡介乎31歲至57歲歲。當中2男1女持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2名男子，年齡分別為49歲及63歲。
30歲內地水貨客同被捕
於「冠軍行動」中，執法人員於東區、紅磡及九龍城區搜查了68個目標地點，包括按摩店、餐廳及零售店鋪，共拘捕兩名懷疑非法勞工及及兩名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為1男1女，年齡分別為48歲及49歲。該名女子同時涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。被捕的逾期逗留人士為兩名女子，年齡分別為21歲及23歲。當中1名懷疑非法勞工及2名逾期逗留人士已交由入境處跟進。此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水單車匯合中心附近拘捕一名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地男旅客，年齡為30歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物為日用品及電子產品。