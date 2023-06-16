跨部門一連4日反黑工全港共拘15人

入境處一連4日(12日至15日)在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「曙光行動」，及連同香港警務處執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕11名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及2名逾期逗留人士。

2男1女持「行街紙」

在反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了29個目標地點，包括停車場、按摩店、裝修中單位、回收店、住宅大廈、餐廳、零售店鋪及街市，共拘捕8名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為4男4女，年齡介乎31歲至57歲歲。當中2男1女持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為2名男子，年齡分別為49歲及63歲。