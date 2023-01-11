跨部門反非法入境及黑工共拘26人

旺角警區特別職務隊聯同牌照組、軍裝巡邏小隊、刑事調查隊、西九龍總區機動部隊、入境事務處及民政事務署人員，根據線報及深入調查後，昨日(10日)展開代號「冠軍」(CHAMPION)的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查旺角區內多個地點。

行動中，共拘捕10人，包括1名本地男子、2名內地女子、5名非華裔女子及2名外籍女子，年齡介乎26歲至39歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「逾期居留」及「外出時沒有攜帶身分證明文件」等罪行。10名被捕人現正被扣留調查，部份被捕人稍後將交由入境事務處跟進。旺角警區一直積極打擊相關罪行，並與相關部門和持份者合作搜集情報，在不同地點採取突擊或聯合行動。

新界南總區拘16人揭3男被通緝 另外，新界南總區機動部隊聯同荃灣警區、葵青警區、沙田警區、大嶼山警區、機場警區及入境事務處人員，昨日(10日)亦進行代號「冠軍」（CHAMPION）的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點。行動中，共拘捕16人，包括7名本地男子、1名本地女子、1名內地男子、5名內地女子及2名非華裔男子，年齡介乎20歲至80歲，分別涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆違反逗留條件」、「遭拒絕給予在香港入境的准許人士接受僱傭工作」、「僱用不可合法受僱的人」等。行動期間，人員亦發現其中3名本地男子為通緝人士。被捕人士現正被扣留調查，部份被捕人士將交由入境事務處跟進。