跨部門將軍澳及西貢反爆竊　平安夜起海陸空搜山巡黑點設路障

警方留意到，市民大多於聖誕假期外出歡度佳節，其間住所有機會讓賊人有機可乘。有見及此，將軍澳警區及西貢分區人員於平安夜(24日)起展開跨部門反爆竊行動，而有關行動將會在除夕及新年假期期間持續。

將軍澳警區及西貢分區軍裝巡邏小隊、特遣隊、野外巡邏隊、東九龍總區機動部隊、警民關係組及東九龍總區防止罪案辦公室將展開聯合反爆竊行動，巡查區內爆竊黑點、搜查山上隱蔽位置及竊匪可能匿藏的地方，以及在不同的時段設立路障截查可疑車輛。人員亦向鄉村村民派發單張，提醒他們離家前鎖好門窗。警察小型無人機隊及政府飛行服務隊在高空偵察，配合地面人員行動，水警東分區人員亦在沿岸海面作巡邏。