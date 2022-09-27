跨部門旺角反罪惡拘捕2男女　10人被票控

政府跨部門昨日在區內進行反罪惡行動，突擊巡查多間食肆及表列處所，拘捕2名男女，涉嫌管理賣淫場所及違反599F，及涉嫌沒有攜帶身分證明文件，另外票控7人以及3名處所負責人，涉及未能出示有效疫苗通行證、無佩戴口罩。

旺角警區行動部、反三合會行動組、牌照課、特別職務隊及西九龍機動部隊聯同食物環境衞生署(食環署)人員昨日在區內進行反罪惡行動，突擊巡查多間食肆及表列處所，以確保持牌人及市民嚴格遵守防疫規例。 行動中，人員在上海街一單位內拘捕一名52歲男子，涉嫌管理賣淫場所及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》(第599F章)。人員亦在黑布街一食肆拘捕一名26歲女顧客，涉嫌沒有攜帶身分證明文件。

多人無佩戴口罩 3 處所同被票控

另外，人員在巡查區內多間食肆及表列處所後，發現多人涉嫌違反防疫規例。其中1名在砵蘭街一食肆工作的36歲男職員未能出示有效疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》(599L章)，人員遂向他發出定額罰款通知書；3名年齡介乎48至58歲男子在花園街一食肆內懷疑沒有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)被票控；另外3名年齡介乎36至56歲男子在西洋菜南街一遊戲機中心內亦懷疑沒有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章)被票控。

該3間處所的負責人亦同時被傳票檢控。其中該間位於砵蘭街的食肆及該間位於花園街的食肆分別需要暫停晚市堂食14天及3天，而該間位於西洋菜南街的遊戲機中心亦需暫停營業3天。

警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助控制疫情。警方亦將繼續打擊任何非法或違反《預防及控制疾病規例》的活動，以減低社區傳播風險。