跨部門葵青搗5非法加油站　檢市值32萬柴油6男女被控

消防處聯同警務處、海關、食環署及地政總署，昨日(13日)進行代號名為「新烽」的聯合行動，於葵青區一帶進行針對性打擊非法加油活動的執法行動，並於達洋路、永立街及葵泰路合共搗破5個非法加油站，檢獲約1.6萬升柴油，市值約32萬元。行動中，消防處人員發現3部油缸車、1部貯有柴油的輕型貨車，以及大批入油工具，並截獲3名男子及3名女子，年齡介乎40歲至70歲，有關人士涉嫌違反《危險品條例》、《危險品(管制)規例》及《消防(消除火警危險)規例》，將會被檢控。

年初至今檢獲 柴油超去年全年檢獲量

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照，一經定罪，有關牌照將會被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，消防處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。消防處通過情報搜集，與其他執法部門交流及部署，以多管齊下的策略，搗破多個非法柴油分銷中心，成功從源頭搗截不法分子利用人口密集的地方作分銷點。由今年1月至今次行動，經執法後所檢取的柴油已經達到40萬升，超越2022年全年檢獲的38.5萬升，顯示處方的執法行動對非法加油活動提高了阻嚇力。

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動，處方呼籲市民切勿經營或光顧非法加油站。由於非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。市民可致電消防處24小時熱線2723 8787，舉報懷疑非法加油站。