路政署修復行人路延誤最長達一年　陳帆：研數碼管理系統

立法會政府帳目委員會就《審計署署長第七十七號報告書》有關「公共行人路的保養」進行公開聆訊。運輸及房屋局長陳帆表示，歡迎審計署提出的改善建議，路政署已經完成審計報告中提到未修復的損毀地方，署方將加強查核承辦商提交的巡查報告，並會提升數碼化管理系統，以保存所有修復紀錄，預計第4季逐步使用。

他又稱，當局會改善與承辦商的合約，加強非例行保養工作，並發出施工令，加強監察承辦商的工作進度。

路政署：承辦商工作不理想會被扣合約金

路政署署長陳派明指，如果有道路損毀引致即時危險及使用不便，署方會要求承辦商在每個月的定期巡查中報告及維修，如果沒有構成即時危險，就可以在每半年一次的詳細巡查中才維修。

陳派明又指，署方會抽查承辦商提交的巡查報告，並由工程師審核，承辦商亦要提交完成維修報告，確保在限時內完成，及符合技術要求，如發現承辦商工作不理想，每3個月會審視一次，可能會扣減承辦商合約金額，有需要亦會發出違約通知書。

最新一份《審計報告》發現，本港不少行人路都有損毀，個別地區的路面、欄杆、標誌牌等合共189項毀壞。惟超過9成損毀，承建商未有在「七日一檢」的規定時限內維修，部份更會對行人構成危險。而路政署在過去6年，6項已完成的公共行人路修復工程中，部份預算超出兩倍，九龍城一個項目更延遲1年。