路透香港記者身份被盜用　記協譴責有關欺騙行為

兩名路透社記者身份被人盜用，並藉此接觸內地維權及異見人士，香港記者協會對事件表示高度關注，又譴責有關欺騙行為
兩名路透社記者的身份被盜用
路透社指，兩名該分社記者身份被人盜用，其中包括上海分社社長 Brenda Goh及駐香港記者 Jessie Pang。其中盜用亦藉此接觸內地維權及異見人士，進行了數月的交流。
事件由一位名叫「巴丢草 Bad ї ucao」的澳籍華人藝術家，於周六（25日）在Twitter上披露該假冒行為。
路透社指騙徒在社交平台開設假帳戶，藉此接觸內地維權及異見人士。記協認為有關行為騙取受訪者信任，手法卑劣，希望仍未移除有關假帳戶的社交媒體平台，及早行動，以正視聽。
Great article by @jamespomfret on— 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) February 28, 2023
Reuters reporters' online accounts faked to approach China activists https://t.co/Iel8RcOx7W pic.twitter.com/JWK8tsIHIk
記協：譴責有關欺騙行為
記協對此事發聲明指，高度關注有本港記者身份被盜用，又譴責有關欺騙行為，促請有關人士立即停止，亦提醒大眾在回應敏感問題時，須核實及確保記者身份；又表示如公眾或行家有更多關於冒認記者身份行為消息，歡迎向記協提供資料。