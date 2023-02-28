路透香港記者身份被盜用，記協譴責有關欺騙行為。(資料圖片)

兩名路透社記者身份被人盜用，並藉此接觸內地維權及異見人士，香港記者協會對事件表示高度關注，又譴責有關欺騙行為

兩名路透社記者的身份被盜用

路透社指，兩名該分社記者身份被人盜用，其中包括上海分社社長 Brenda Goh及駐香港記者 Jessie Pang。其中盜用亦藉此接觸內地維權及異見人士，進行了數月的交流。

事件由一位名叫「巴丢草 Bad ї ucao」的澳籍華人藝術家，於周六（25日）在Twitter上披露該假冒行為。

路透社指騙徒在社交平台開設假帳戶，藉此接觸內地維權及異見人士。記協認為有關行為騙取受訪者信任，手法卑劣，希望仍未移除有關假帳戶的社交媒體平台，及早行動，以正視聽。