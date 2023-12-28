跳海避警追捕不果 疑犯至於涉10宗竊案

警方表示，昨晚(27日)接獲市民報案指，有兩名形跡可疑人士進入屯門區一個屋苑。警員到場展開追捕，並在咖啡灣扣捕一名試圖跳海逃走的36歲本地男子，他涉嫌爆竊及盜竊被捕。警方表示，疑犯涉及今年6至12月新界北區最少10宗爆竊及盜竊案，多針對低密度住宅或地舖餐廳下手，涉案財物總值近40萬元。

屯門警區刑事總督察沈灝旻交代竊案詳情時稱，一名報案人前日(26日)曾因泊於其屋苑車房的兩輛單車被盜而報警，並指目擊兩名陌生男子進入其屋苑，懷疑與案有關而報警及尾隨兩人。警員到場追捕，但一名男子在警方到達前已逃去無蹤，另一人則往咖啡灣方向逃跑，更跳入海中圖避警方追捕，特遣隊一名警員見狀亦跳入海中將其帶返岸邊拘捕，目前男子已被扣查，案件交由屯門警區重案組第一隊跟進。