跳海避警追捕不果 疑犯至於涉10宗竊案

警方表示，昨晚(27日)接獲市民報案指，有兩名形跡可疑人士進入屯門區一個屋苑。警員到場展開追捕，並在咖啡灣扣捕一名試圖跳海逃走的36歲本地男子，他涉嫌爆竊及盜竊被捕。警方表示，疑犯涉及今年6至12月新界北區最少10宗爆竊及盜竊案，多針對低密度住宅或地舖餐廳下手，涉案財物總值近40萬元。
屯門警區刑事總督察沈灝旻交代竊案詳情時稱，一名報案人前日(26日)曾因泊於其屋苑車房的兩輛單車被盜而報警，並指目擊兩名陌生男子進入其屋苑，懷疑與案有關而報警及尾隨兩人。警員到場追捕，但一名男子在警方到達前已逃去無蹤，另一人則往咖啡灣方向逃跑，更跳入海中圖避警方追捕，特遣隊一名警員見狀亦跳入海中將其帶返岸邊拘捕，目前男子已被扣查，案件交由屯門警區重案組第一隊跟進。
警方深入分析和調查後，相信疑犯涉及新界北今年6至12月期間7宗爆竊及3宗盜竊案有關，而除粉嶺和大埔各一宗外，大部份案件均在屯門區發生，涉案財物價值接近40萬港元。他分析稱，涉案團伙會在晚飯時間或凌晨接近清晨時分向低密度住宅下手，又或在地舖餐廳休業後撬開門框或後門入內爆竊。沈灝旻指門區接連發生懷疑爆竊案，相信與一個活躍於新界北的犯罪團伙有關。
沈灝旻表示，「今次逮捕行動是警民合作的成功例子」。他重申警方會持續與市民、物業管理及保安人員合理維護社區安全，呼籲市民避免在家中存放大量貴重物品。他亦強調爆竊屬嚴重罪行，最高可被判監14年，市民切勿以身試法。