踏入建屋高峰期 建築開支增四成 房委會現金流未來4年跌近半至352億元

隨着公營房屋的建屋量增加，房委會的建築開支亦大增。房委會財務小組委員會通過本年度(2025/26)的修訂預算，以及2026/27年度的建議預算。2025/26年度錄得綜合盈餘176億元，較預期高；並預計2026/27年度的盈餘為158億元。建築成本持續上升，本年度為325億元，將增至2029/30年的456億元。房委會解釋，建屋量增加導致整體的建築開支上升，並已成立「項目促成辦公室」，冀控制建築成本。至於房委會的年終現金及投資結餘，將由本年度的687億元，至2029/30年度將降至352億元，跌幅近五成，房委會形容現金流水「是可以的」，仍能滿足開支需求。

根據房委會的預算及財政預測，修訂後的2025/26年度的綜合運作盈餘為176億元，較預期的154億元高；而2026/27年度的則跌至159億元。房委會解釋，是因為2026/27年度出售資助房屋的單位的平均售價較2025/26年度為低。

開支方面，建築開支是最大開支項目，2025/26年度經修訂後的建築開支為325億元，隨後逐年增加，至2029/30年度的455億元。財務小組委員會主席麥萃才表示，2026年每間公屋的建築成本為106萬元，高於去年的97萬元；居屋則稍為下降，由去年115萬元，降至今年的110萬元。麥萃才續指，不宜單以兩年比較，因要視乎投地的建造成本，亦要視乎地盤的狀況及屋苑的規模。