躍動港島南｜珍寶海鮮舫活化失敗　石澳水上運動中心流標　計劃仲有邊幾項重點項目？

政府在2020年《施政報告》提出的「躍動港島南」計劃，近日再成為城中話題，全因文化體育及旅遊局日前宣布，去年7月公開招標的石澳水上運動中心項目流標。
「躍動港島南」另一項目、活化珍寶海鮮舫早前亦失敗，珍寶海鮮舫的業主雖已同意無償捐贈船體予海洋公園，惟海洋公園最終表示，因未找到適合的第三方機構營運，而不能落實捐贈計劃。
時任特首林鄭月娥在2020年《施政報告》提到，自港鐵南港島綫(東段)通車後，加強黃竹坑、香港仔和鴨脷洲等地區對外的連接，加上南區有海洋公園、4個郊野公園和多個沙灘等，具有極大潛力，因此構思「躍動港島南」計劃，並設有8個重點項目。
「躍動港島南」8個重點項目
制訂海洋公園重生方案
- 主力更深入發展和善用海洋公園在教育和保育方面的優勢，並利用其天然景觀、近海有利位置和水上樂園，提供多元化娛樂消閒及旅遊體驗
活化珍寶海鮮舫
- 海鮮舫業主已同意無償捐贈海鮮舫給海洋公園，政府將推動海洋公園和非政府機構協作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生，成為南區一個富特色的歷史文化和旅遊景點
提升香港仔及黃竹坑一帶的文化及消閒設施
- 涉及香港仔避風塘和海濱長廊、鴨脷洲大街等，讓市民和遊客體驗當地漁村風貌、歷史文化及生態旅遊
開拓海上旅遊路線
- 利用南區近海優勢，以海洋公園為核心，開拓連接其他地區及島嶼的海上旅遊路線，並研究擴大香港仔避風塘範圍及增加船隻停泊區，以及在沿岸提供更多登岸設施等
發展石澳水上運動中心
- 研究在已復修的石澳石礦場上，以公私營合作方式發展水上運動中心，為運動員和愛好水上活動人士提供先進的訓練設施
加快重建或改裝工廠大廈
- 透過政府的活化工廈政策，加快黃竹坑舊式工廈的重建或改裝，為各新興行業及文化藝術提供更多營運空間
研究整合或重建政府等用地設施
- 研究有否重建或整合區內現有「政府、機構或社區」用地或設施的空間，以推動「一地多用」
美化黃竹坑公共空間和市容
- 善用黃竹坑站上蓋大型發展項目入伙的契機，採取「地方營造」的手法，美化公共空間和市容，並透過小型工程，提升黃竹坑商貿區及附近海濱地區的行人暢達性，以及改善深灣道及布廠灣一帶的步行環境
「躍動港島南」今年提15項目
時隔一年多，「躍動港島南」今年5月向南區區議會提交「躍動港島南概念總綱計劃2.0」具體規劃文件，涵蓋黃竹坑、香港仔及鴨脷洲一帶。文件共提出15項主要構思及建議，包括興建連接黃竹坑業興街和香港仔郊野公園的步行徑、檢視區內現用作巴士廠、船廠等臨時用地，以及擴建香港仔避風塘等。此外，規劃亦建議活化南朗山道熟食市場及其一帶，包括興建樓梯和樓梯升降台，供市民直接連接通往港鐵黃竹坑站的行人天橋。