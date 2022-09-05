躍動港島南｜珍寶海鮮舫活化失敗　石澳水上運動中心流標　計劃仲有邊幾項重點項目？

政府原擬活化珍寶海鮮舫，使其以非牟利方式在香港仔避風塘重生，成為南區富特色的歷史文化和旅遊景點。(資料圖片／陳奕釗攝)

政府在2020年《施政報告》提出的「躍動港島南」計劃，近日再成為城中話題，全因文化體育及旅遊局日前宣布，去年7月公開招標的石澳水上運動中心項目流標。

「躍動港島南」另一項目、活化珍寶海鮮舫早前亦失敗，珍寶海鮮舫的業主雖已同意無償捐贈船體予海洋公園，惟海洋公園最終表示，因未找到適合的第三方機構營運，而不能落實捐贈計劃。

時任特首林鄭月娥在2020年《施政報告》提到，自港鐵南港島綫(東段)通車後，加強黃竹坑、香港仔和鴨脷洲等地區對外的連接，加上南區有海洋公園、4個郊野公園和多個沙灘等，具有極大潛力，因此構思「躍動港島南」計劃，並設有8個重點項目。