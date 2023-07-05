躍變 龍城九龍城主題步行徑竣工 全長6.5公里途經古蹟景點

九龍城見證香港悠悠歲月跌宕起伏的歷史，宋皇臺、九龍寨城遺址等遍布全區。發展局巿區更新基金資助8,000萬元推動的「躍變．龍城」九龍城主題步行徑貫通多過景點，步行徑全長6.5公里，是全港首條地區性具5個不同特色路段的步行徑；沿途不少特色擺設和互動裝置，供市民體驗和了解九龍城源遠流長的歷史。

項目已竣工並於昨(4日)舉行揭幕禮。步行徑起點為九龍寨城公園，途經宋皇臺、土瓜灣，以紅磡聖母堂為「終點」；分5段包括「寨城億古•管與不管」、「大宋遺址•文史探索」、「社區藝術•牛與十三」、「海心留痕•漫步海濱」及「廟堂之旅•我信我在」。每段各有不同主題，如路徑一「寨城憶古•管與不管」途經九龍寨城公園、侯王古廟等景點，展示出九龍寨城於清朝至後期「三不管」的歷史；路徑三「社區藝術•牛與十三」則途經牛棚藝術村、十三街等地方，全程需時約1.5小時。

九龍城主題步行徑由香港聖公會福利協會負責設計及營運，協會亦為步行徑增設逾2千件硬件裝置和互動設施，包括「龍」字形狀的欄杆、印有吉祥物的地磚裝飾；街上亦有AR資訊牌，市民只要使用躍變•龍城手機應用程式，掃描街道上的資訊板便能夠以AR看見該條街的昔日景物。項目亦設躍變．龍城體驗館，會定期舉辦不同活動如展覽和手作班等等，推廣文化。