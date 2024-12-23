身患頑疾難訪樂園 迪士尼義工隊送歡樂 病童家屬：長期住院病童渴望關懷

每逢聖誕節，香港各處都瀰漫著濃厚的歡樂氣氛，但有些住院的病童，卻因為自身原因無法外出歡度節慶。日前，迪士尼義工隊到訪大口環根德公爵夫人兒童醫院(大口環兒童醫院)，為院內病童和家屬舉辦聖誕派對，又探望住院病童。有病童家屬表示，兒子因患有罕見遺傳病，沒有機會到訪樂園；認為小朋友很需要這種關懷，讓他們感受到愛就在身邊。 大口環兒童醫院是專門提供兒科復康治療的醫院，很多病患兒童都患有終身的慢性疾病，平時難以踏出醫院半步，更遑論到迪士尼樂園遊玩。適逢聖誕節，米奇老鼠聯同迪士尼義工隊日前到訪醫院，為80名病童和家屬舉行聖誕派對。此外，迪士尼義工更為病童安排歌唱、舞蹈、擊鼓和雜耍等表演。義工亦為病童安排攤位遊戲。

有些病童因自身病患情況而未能參加派對，米奇沒有遺忘他們，親身上病房探望多名小朋友，又與他們握手或擊掌，為他們打氣，冀在溫暖的聖誕節為病童送上祝福。



半昏迷病人開心 身體有反應 15歲的Marcus在爸爸的陪同下，參與今次迪士尼在醫院舉辦的派對。Marcus的爸爸表示，兒子患有罕見的遺傳疾病──「心-臉-皮膚症候群」，影響身體不同功能。他的健康狀況在過去數年逐漸惡化，不得不接受氣管造口手術，並依賴呼吸機維持生命。從那時起，Marcus就一直住院，從未想過能夠去迪士尼樂園享受相關歡樂氣氛。對於迪士尼義工團隊的到訪，感到十分驚喜。