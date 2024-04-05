車旁遺血跡 變形單車 網傳中港牌7人車中山撞男童

社交網站多個群組昨下午陸續流傳相片和影片，可見一輛掛有中港兩地車牌的白色7人車，昨午2時許懷疑在中山市三鄉鎮繽紛匯外、大布村廣場路右轉建設路的路口，意外撞倒一名男童。

廣東省中山市發生懷疑涉及中港牌7人車的交通意外。網上昨下午起流傳多段影片，顯示一輛白色7人車懷疑撞倒一名男童，大批途人見狀合力抬起汽車救出男童，據報他最終不治，現場遺下一輛已變形單車。有專家指，一般而言行人是否不小心，內地駕駛者與香港的責任相若，都需要時刻打醒十二分精神。

車旁有男子抱頭坐地

綜合網上影片，事後有十數名途人合力抬起7人車右後車輪，相信是拉出受困男童，救護車其後到場把男童抬上擔架床。據指，男童最終返魂乏術，肇事司機亦已被帶走。

另一條從高空拍攝影片亦見，一名相信是男童母親的女子意外後心情十分激動，車旁坐有一名雙手抱頭的男子，懷疑是肇禍司機但未知是否香港人，而7人車右後方遺下一輛已變形的單車和一攤血跡。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受本報查詢指，由於未知事發過程或原因等，難以評論今次意外，但一般而言內地的駕駛者責任與香港相若，即行人是否不小心，駕駛者同樣有責任、需要「打醒十二分精神」，意外若涉及行人過路線、斑馬線等過路區域更會有較重刑罰。